6 мая, 2026
Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

Азербайджан значительно укрепил свои позиции в сфере кибербезопасности, поднявшись на 21 позицию в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI). Наша страна переместилась с 52-го на 31-е место.

Согласно международному индексу, составляемому Академией электронного управления (e-Governance Academy), показатель Азербайджана вырос с 75,83 до 83,33 балла.

NCSI охватывает более 100 государств и считается одним из наиболее авторитетных инструментов международной оценки в области кибербезопасности. Индекс анализирует не только технический потенциал, но и правовую базу, управленческие возможности и уровень национальной готовности к киберугрозам. Оценка, проведенная NCSI по 12 основным направлениям и 49 индикаторам, показывает, что Азербайджан добился заметного прогресса в направлениях оперативного реагирования на киберугрозы, формирования национальной политики, институциональных возможностей и международного сотрудничества.

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана отмечает, что достигнутые результаты стали следствием целенаправленной государственной политики. Стратегические решения, ориентированные на укрепление кибербезопасности, развитие цифровой экономики и электронного управления, значительно повысили конкурентоспособность страны на международной арене. Кроме того, позиции страны в этой сфере коренным образом изменили государственные инвестиции в область кибербезопасности, внимание, уделяемое подготовке специалистов, и комплексные меры по защите критической информационной инфраструктуры.

