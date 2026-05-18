19 мая, 2026
Huawei Apple-ı iki dəfə geridə qoyaraq smartfon bazarının liderinə çevrildi

Huawei Çin smartfon bazarında mövqeyini daha da gücləndirib. Son statistikaya görə, şirkət hazırda ölkə bazarının 25,55%-nə nəzarət edir və ən yaxın rəqiblərini, o cümlədən Apple-ı əhəmiyyətli fərqlə qabaqlayır.

19-cu həftəyə (4–10 may) aid satış məlumatlarına əsasən, Huawei-nin uğurunda əsas rolu yeni Huawei Pura 90 Pro modeli oynayıb. Bu smartfonun yüksək satış göstəriciləri şirkəti Çin bazarında birinci yerə çıxarıb.

Bundan əlavə, büdcə seqmentinə yönəlmiş Huawei Enjoy 90 Pro Max modeli də böyük maraqla qarşılanıb. Məlumata görə, bu seriya satış göstəricilərinə görə bütün iPhone 17 modellərini geridə qoyub.

İkinci yerdə 15,83% bazar payı ilə OPPO qərarlaşıb. Bu göstəriciyə OPPO ilə yanaşı OnePlus və realme brendlərinin satışları da daxildir.

Üçüncü pillədə 15,62% payla Vivo və iQOO, dördüncü yerdə isə 14,49% payla Xiaomi (Redmi brendi daxil olmaqla) yer alıb.

Apple isə 13,08% bazar payı ilə yalnız beşinci sırada qərarlaşıb. Altıncı yeri isə Honor tutub.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

