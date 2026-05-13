Состоялась презентация флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII

Компания Sony представила в Японии флагманский смартфон Xperia 1 VIII. Сразу, что бросается в глаза – это переработанный дизайн блока основных камер. Впервые с 2020 года модель Xperia получила редизайн, камеры теперь располагаются не вертикально, а в квадратном блоке как у Motorola. Редизайн был продиктован апгрейдом зум-камеры, сенсор которой стал в четыре раза крупнее, чем у предыдущего поколения Xperia 1 VII.

Экран остался без изменений. Это 6,5-дюймовая OLED-панель с соотношением сторон 19,5:9, разрешением Full HD+ (396 ppi) и переменной частотой обновления 1-120 Hz. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus 2, задняя панель покрыта Gorilla Glass Victus. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета, обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3 и соответствует стандарту Illuminant D65 White Point. Как и прежде, в дисплее нет выреза: фронтальная камера находится в области верхней рамки.

В основе Sony Xperia 1 VIII лежит 3 нм топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, графика — Adreno 840. Объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Есть поддержка карт microSD до 2 Tb.

В основную камеру входят три датчика по 48 Мп. Это обновленный зум-модуль (Exmor RS, 1/1,56″, f/2,8, ЭФР 70 мм, оптический зум 2.9х, OIS) и два сенсора, которые остались без изменений — основной (Exmor T, 1/1.35″, f/1.9, ЭФР 24 мм, OIS) и широкоугольный (Exmor RS, 1/1.56″, f/2.0, ЭФР 16 мм, автофокус). Sony отмечает, что во всех датчиках камеры используется многокадровая обработка RAW-файлов. Это помогает расширить динамический диапазон и уменьшить количество цифрового шума при плохом освещении, а также избежать засвечивания ярких участков и перенасыщения теней. Фронтальная камера не изменилась — 12 Мп (Exmor R, 1/2.9″, f/2.0, ЭФР 24 мм).

Функция AI Camera Assistant на базе Xperia Intelligence анализирует сцену (объект съемки, погодные условия и прочее) и предлагает различные варианты фильтров, советы по кадрированию и выбору объектива, а также дает пользователю рекомендации по изменению настроек. Можно выбрать предложенный ИИ вариант или же поэкспериментировать с настройками самостоятельно.

Емкость аккумулятора осталась прежней и составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт, беспроводная на 15 Вт, а также реверсивная зарядка. Производитель утверждает, что средняя автономность смартфона при умеренном использовании достигает двух дней. Xperia 1 VIII сохранил 3.5-мм разъем для наушников, фронтальные стереодинамики (звук идет прямо на пользователя), а также двухступенчатую физическую кнопку затвора на правом торце. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, порт USB 3.2 Type-C, nanoSIM + eSIM/eSIM + eSIM и защиту IP65/68. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 162 х 74 х 8,3 мм, вес — 200 гр. Аппарат работает под управлением Android 16 и получит четыре обновления ОС и патчи безопасности на протяжении шести лет.

Смартфон предлагается в черном, бордовом, серебристом и золотистом цветовом исполнении. Цены на Sony Xperia 1 VIII — от €1499 за версию 12/256 Gb до €1999 за модификацию Native Gold (золотой цвет) с 16 Gb/1 Tb памяти. Устройство уже доступно для заказа в Европе и Азии, а в Северной Америке запуск не планируется. Старт продаж Sony Xperia 1 VIII в Японии заявлен на 11 июня.