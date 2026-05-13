HP Poly при поддержке Techpro DC усиливает партнерскую экосистему в Азербайджане

В апреле в Баку, в отеле Marriott Boulevard, международный дистрибьютор Techpro DC провел партнерский семинар, посвященный современному портфелю решений HP Poly и новым возможностям для развития бизнеса в сегменте гибридных коммуникаций.

Мероприятие прошло в концепции «From Portfolio to Deals», акцентируя внимание не только на продуктах, но и на практических сценариях их внедрения и коммерциализации. С основными презентациями выступил менеджер по продажам продуктов HP Poly в регионе Руслан Шагимарданов, представивший как технологическую основу решений, так и инструменты для генерации сделок.

В рамках сессии также было подчеркнуто, что HP сегодня формирует сквозной (end-to-end) портфель для гибридной работы, объединяющий устройства персональной коммуникации, переговорные решения, а также инструменты управления и аналитики. Экосистема охватывает широкий спектр сценариев — от индивидуальной продуктивности до оснащения переговорных пространств различной сложности — и поддерживает различные платформы, включая Microsoft Teams и Zoom.

В центре обсуждения — ключевой тренд рынка: переход к гибридному формату работы, требующий высокого уровня качества аудио- и видеокоммуникаций. Как было отмечено в ходе презентации, современные переговорные пространства представляют собой интеллектуальные системы, способные адаптироваться к сценариям использования и условиям среды. Дополнительно было отмечено, что HP Poly предлагает решения для широкого спектра помещений — от небольших huddle-комнат до крупных boardroom-пространств — с консистентным пользовательским опытом и возможностями централизованного управления.

Особое внимание было уделено фирменным технологиям HP Poly, формирующим конкурентное преимущество решений компании. В частности, технология Poly NoiseBlockAI обеспечивает интеллектуальную фильтрацию фоновых шумов — от клавиатуры до систем кондиционирования — что позволяет сохранить чистоту голоса даже в сложной акустической среде. Дополняет ее технология Acoustic Fence, создающая виртуальные аудиограницы и отсекающая посторонние звуки вне заданной зоны. Отдельно подчеркивалось, что данные технологии продолжают развиваться с использованием методов искусственного интеллекта и машинного обучения, включая адаптацию к акустике помещения.

В области видео были продемонстрированы возможности Poly DirectorAI — системы кадрирования, которая автоматически определяет участников встречи, фокусируется на говорящем и адаптирует сцену без ручного вмешательства. Также была представлена функциональность DirectorAI Perimeter, позволяющая задавать границы зоны кадрирования для минимизации отвлекающих факторов, а также режимы группового, индивидуального и спикер-фрейминга.

Среди продуктовых новинок особый интерес вызвал видеобар Poly Studio V12 — решение для малых переговорных комнат с поддержкой современных технологий обработки аудио и видео. Устройство оснащено камерой высокого разрешения, массивом beamforming-микрофонов и стереодинамиками, обеспечивающими качественное покрытие помещения, а также поддерживает BYOD-сценарии с подключением одним кабелем, что упрощает развертывание переговорных пространств.

Также были представлены модульные аудиорешения Poly Studio A2, обеспечивающие масштабируемое покрытие переговорных комнат за счет гибкой архитектуры подключения аудиокомпонентов. Это позволяет адаптировать систему под помещения различного размера — от переговорных до конференц-залов — с сохранением высокого качества звука. Дополнительно отмечалась простота внедрения за счет plug-and-play архитектуры и интеграции с платформой управления Poly Lens.

Отдельный блок был посвящен обновлению портфеля гарнитур HP Poly, включая гарнитуры серии HP Poly Mission, где компания делает ставку на упрощение выбора и унификацию решений, а также внедрение современных функций шумоподавления на уровне устройств. Также внимание было уделено существующим линейкам Voyager, Savi, Blackwire и EncorePro, охватывающим сценарии от контакт-центров до мобильных пользователей и офисных сотрудников.

Практическую ценность для партнеров представили коммерческие инициативы, включая программу My First Room (MFR), предоставляющую дополнительные коммерческие преимущества для оснащения первой переговорной комнаты и способствующую привлечению новых заказчиков. Дополнительно были представлены другие механики стимулирования продаж, включая Flash Deals, Trade-In программы и партнерские промо-инициативы.

Частью мероприятия стала демонстрационная зона, где участники могли вживую протестировать устройства HP Poly, оценить качество аудио и видео, а также сценарии работы технологий в реальных условиях. Отдельный акцент был сделан на возможностях централизованного управления через платформу Poly Lens Cloud, обеспечивающую мониторинг, аналитику и удаленную настройку устройств в корпоративной инфраструктуре.

Проведенный семинар подтвердил растущий интерес рынка Азербайджана к решениям для гибридной работы и подчеркнул стратегическую роль дистрибьютора Techpro DC в построении партнерской экосистемы и продвижении технологий HP Poly в регионе.