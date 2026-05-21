Google və Samsung Android XR əsaslı ağıllı eynəkləri anons etdi

Google və Samsung şirkətləri I/O 2026 tədbirində Android XR platforması əsasında çalışan yeni nəsil ağıllı eynəkləri təqdim ediblər. Şirkətlər cihazın imkanlarını nümayiş etdirib və satışa çıxacağı təxmini tarixi açıqlayıblar.
Yeni eynəklər Google, Samsung və Qualcomm əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanmış Android XR əməliyyat sistemi ilə işləyəcək. Dizayn tərəfdaşları isə Warby Parker və Gentle Monster olacaq.
Google bu cihazları “audio eynəklər” adlandırır. Modeldə ekran olmayacaq, lakin kamera və mikrofonlar vasitəsilə Gemini süni intellekt köməkçisinə birbaşa çıxış təmin ediləcək.
Ağıllı eynəklərin əsas funksiyaları bunlardır:
- Gemini ilə səsli ünsiyyət;
- marşrut qurulması və naviqasiya;
- musiqi dinləmək;
- zəng və mesajları əlsiz idarə etmək;
- foto və video çəkilişi;
- səsli komanda ilə şəkillərin redaktəsi;
- real vaxt rejimində tərcümə;
- restoran rezervasiyası kimi AI agent funksiyaları;
- Uber kimi tətbiqlərlə smartfonu çıxarmadan işləmək.
Google və Samsung-un ilk ağıllı eynəkləri 2026-cı ilin payızında satışa çıxacaq. Qiymət hələ açıqlanmayıb.