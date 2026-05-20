Google представил сверхбыструю ИИ-модель Gemini 3.5 Flash

Компания Google представила новое семейство ИИ-моделей Gemini 3.5, первым представителем которого стала Gemini 3.5 Flash.

По заявлению компании, модель обладает достаточной мощностью и возможностями для помощи пользователям в сложных рабочих процессах по созданию ИИ-агентов и программированию. Gemini 3.5 Flash способна выполнять задачи на уровне крупных флагманских моделей.

Согласно тестам, Gemini 3.5 Flash превосходит Gemini 3.1 Pro в ряде тестов, связанных с программированием и агентными задачами, а также демонстрирует высокие результаты в мультимодальном анализе данных. А в некоторых тестах модель превзошла более мощных конкурентов в лице GPT-5.5 и Claude Opus 4.7.

Также в Google отмечают, что Gemini 3.5 Flash — одна из самых эффективных ИИ-моделей на рынке. По индексу интеллекта она находится примерно на уровне 3.1 Pro, но при этом генерирует в несколько раз больше токенов ежесекундно.

Gemini 3.5 Flash уже доступна для всех пользователей через приложение Gemini и «режим ИИ» в поиске Google. Для разработчиков — через платформу Google Antigravity и API в Google AI Studio и Android Studio, а для предприятий — через платформу Gemini Enterprise Agent Platform и Gemini Enterprise.