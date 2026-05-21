Google axtarış sistemini kökündən dəyişdi

Google I/O 2026 konfransında axtarış xidmətinin tarixində ən böyük yenilənməsini təqdim edib. Şirkət artıq ənənəvi link siyahısından daha ağıllı və interaktiv AI əsaslı axtarış sisteminə keçid edir.
Yeni Google Search təkcə mətn sorğularını deyil, həm də şəkilləri, videoları, faylları və hətta Chrome brauzerində açıq olan vərəqləri analiz edə bilir. Adi axtarış sətri artıq Gemini süni intellekti ilə çalışan tam funksional dialoq interfeysinə çevrilib.
Sistem istifadəçinin suallarını daha yaxşı anlayır, mürəkkəb sorğuların formalaşdırılmasına kömək edir və əvvəlki sualların kontekstini yadda saxlayaraq söhbəti davam etdirir.
Google həmçinin fon rejimində işləyən xüsusi AI agentlərini təqdim edib. Onlar istifadəçi əvəzinə müəyyən tapşırıqları yerinə yetirə bilirlər. Məsələn:
- uyğun mənzil axtarmaq;
- endirimləri izləmək;
- yeni məhsulların satışa çıxmasını yoxlamaq;
- idman nəticələrini izləmək;
- xidmətlər üçün rezervasiya etmək.
Bundan əlavə, Google Search artıq sadə mətn sorğuları əsasında mini tətbiqlər yarada bilir. Gemini 3.5 Flash və Project Antigravity texnologiyaları sayəsində istifadəçilər proqramlaşdırma bilmədən cədvəllər, planlayıcılar, izləyicilər və interaktiv panellər hazırlaya biləcəklər.
Beləliklə, Google axtarış anlayışını tamamilə yenidən formalaşdırır. Klassik link siyahısı qalacaq, lakin bundan sonra o, süni intellektlə zənginləşdirilmiş yeni axtarış təcrübəsinin yalnız bir hissəsi olacaq.