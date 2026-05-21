22 мая, 2026
Компания AzInTelecom приняла участие в AI GITEX Kenya 2026

ООО «AzInTelecom» приняло участие в AI GITEX Kenya — одной из крупнейших выставок технологий и искусственного интеллекта в Африке.

На мероприятии, объединившем сотни международных экспертов в области инновационных технологий и искусственного интеллекта, «AzInTelecom» был представлен корпоративным стендом.

Участие компании в мероприятии было направлено на дальнейшее укрепление её позиций на международной технологической арене, расширение стратегического сотрудничества с зарубежными партнёрами, а также продвижение на глобальном уровне цифровых продуктов, разработанных в стране.

В рамках мероприятия выступил директор Коммерческого департамента компании Фаррух Фараджуллаев. Он рассказал о роли искусственного интеллекта в управлении большими объёмами данных и представил цифровые инфраструктурные возможности «AzInTelecom», предназначенные для безопасной обработки масштабных информационных потоков, формирующихся в этой сфере.

Участники выставки проявили интерес к цифровым продуктам и услугам компании, а посетителям была предоставлена информация о представленных инновационных решениях.

Об AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», являющееся одной из компаний AZCON Holding, специализируется на облачных решениях, цифровой идентификации и кибербезопасности. С 2015 года компания реализует проекты национального масштаба, включая «Правительственное облако» и цифровую подпись SİMA. Предлагая пользователям безопасные, устойчивые и доступные решения, «AzInTelecom» вносит вклад в ускорение цифровой трансформации и внедрение инновационных технологий в стране.

