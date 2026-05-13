Google анонсировал самое крупное обновление Android Auto за 10 лет

Компания Google на The Android Show: I/O Edition 2026 анонсировала масштабное обновление Android Auto. Теперь дизайн сервиса соответствует стилю Material 3 Expressive, включая плавные анимации и яркие цвета. Появилась поддержка экранов нестандартной формы, улучшенный режим навигации, возможность добавления виджетов и воспроизведения видео.

Во время навигации Google Maps теперь используются как полноценный фон для всего интерфейса — поверх карты отображаются уведомления, музыкальный плеер, виджеты и другие элементы. Панель приложений выполнена в виде плавающего окна и автоматически меняет положение в зависимости от формы дисплея — сбоку или снизу. Меню приложений больше не перекрывает весь экран, а выезжает поверх карты. Кроме того, Google обновил режим Immersive Navigation: в Google Maps появились более детализированные 3D-здания, развязки, полосы движения и светофоры. Раньше эта функция работала только на смартфонах, а теперь будет доступна и на экране автомобиля.

Пользователи смогут добавлять на экран виджеты приложений и собственные, созданные с Gemini. Другое нововведение — поддержка видео с YouTube. Функция позволит просматривать видео в 4K при 60 FPS, но будет работать только если автомобиль припаркован или находится на зарядке. Во время движения видео автоматически переключится в режим «только аудио». Дополнительно Android Auto получит поддержку Dolby Atmos.

Новая система появится в автомобилях BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Volvo и других брендов.

Позже в этом году Android Auto получит функции Gemini Intelligence. ИИ будет анализировать входящие сообщения и генерировать подходящие ответы, когда пользователь находится за рулем, а также выполнять за него некоторые действия. Например, во время поездки можно будет попросить Gemini заказать еду или найти парковку рядом с мероприятием.