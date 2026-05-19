spot_img
19 мая, 2026
ДомойAI / MLGemini Intelligence bəzi Android smartfonlarda işləməyəcək

Gemini Intelligence bəzi Android smartfonlarda işləməyəcək

Google-ın son təqdimatında ən diqqətçəkən yeniliklərdən biri Gemini Intelligence adlı yeni süni intellekt sistemi oldu. Bu platforma Android cihazlarında mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirə, müxtəlif tətbiqlərlə işləyə və şəxsi köməkçi kimi fəaliyyət göstərə biləcək. Lakin məlum olub ki, bu funksiyalar bütün istifadəçilər üçün əlçatan olmayacaq.

Google Gemini Intelligence-ı Android-in gələcəyi kimi təqdim etsə də, sistemin işləməsi üçün kifayət qədər yüksək texniki tələblər müəyyən edilib.

Gemini Intelligence-dan tam istifadə etmək üçün smartfon aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

  • flaqman səviyyəli sertifikatlaşdırılmış prosessor;
  • ən azı 12 GB operativ yaddaş;
  • Nano v3 və ya daha yeni modelin lokal işlədilməsi dəstəyi;
  • HDR və məkan səsi dəstəyi;
  • Android 17 və ya daha yeni versiya;
  • minimum 5 əsas Android yeniləməsi və ən azı 6 il ərzində rüblük təhlükəsizlik yeniləmələri.

Bu tələblərə əsasən, Gemini Intelligence yalnız ən yeni premium smartfonlarda işləyəcək. Google daha əvvəl bildirmişdi ki, yeni sistem bu yay Google Pixel seriyası və son nəsil Samsung Galaxy flaqmanlarında istifadəyə veriləcək.

Предыдущая статья
Mastercard вошли в список TIME100 Most Influential Companies 2026
Следующая статья
X ödənişsiz istifadəçilər üçün gündəlik paylaşım limitini kəskin azaltdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,769ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»