Cisco приобрел стартап Astrix Security, специализирующийся на кибербезопасности, за $400 млн

Американская транснациональная корпорация Cisco объявила о завершении сделки по приобретению израильского стартапа Astrix Security. Окончательная стоимость сделки составила приблизительно $400 млн. Цель покупки — усилить безопасность AI-агентов в корпоративном периметре, где они уже ведут себя как активные участники рабочих процессов.

Стартап Astrix Security, основанный в 2021 году, специализируется на защите так называемых нечеловеческих идентификационных данных (Non-Human Identities, NHI) и AI-агентов. Создали стартап выходцы из элитного подразделения киберразведки Израиля 8200 — Алон Джексон (CEO) и Идан Гур. Astrix Security разработал платформу, которая обеспечивает видимость, контроль и безопасность для API-ключей, сервисных аккаунтов и приложений, использующих искусственный интеллект. Это позволяет компаниям безопасно внедрять новые технологии, автоматически инвентаризируя и защищая все подключения между приложениями.

Платформа Astrix помогает компаниям обнаруживать «теневых» (незарегистрированных) AI-агентов, предотвращать утечки данных и управлять рисками безопасности, возникающими при использовании сторонних приложений. По сути — это управление идентичностями и доступом (Identity and Access Management, IAM) не для людей, а для машин и автономных AI‑агентов, которые используют те же учетные данные, что и сервисный софт, но принимают решения сами.

Cisco планирует интегрировать технологию Astrix в Cisco Identity Intelligence и расширить ее в zero‑trust продуктах — Cisco Secure Access и Duo Identity and Access Management. Активность агентов также будет передаваться в Splunk и другие системы управления событиями безопасности (Security Information and Event Management, SIEM).