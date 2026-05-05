6 мая, 2026
AnTuTu: самые мощные мобильные устройства Apple по итогам апреля 2026 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали Топ-10 самых производительных мобильных устройств Apple по итогам апреля 2023 года. В рейтинг попали только модели iPad, нет ни одного iPhone.

Самым мощным мобильным устройством американского бренда стал 11-дюймовый iPad Pro 2025 на чипе M5, набравший в AnTuTu 3 689 150 баллов. Его 13-дюймовая версия с результатом 3 647 960 заняла вторую позицию в списке, а на третьей разместился iPad Air 2026 на М4 с диагональю экрана 11 дюймов. (3 097 282).

Дальше в рейтинге идут iPad Pro 2024 (M4, 11″), iPad Pro 2024 (M4, 13″), iPad Air 2026 (M4, 13″), iPad Air 2025 (M3, 13″), iPad Air 2025 (M3, 11″), iPad Pro 2022 (M2, 12,9″) и iPad Air 2024 (M2, 13″).

