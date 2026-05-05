6 мая, 2026
Azercell представил ковер «Нити, объединяющие силу» на Международном фестивале ковров

Azercell Telecom в сотрудничестве с ОАО «Азерхалча» реализовал социальную инициативу «Нити, объединяющие силу» («Minlərlə ilmə, bir güc»), отражающую ценности женской солидарности и взаимной поддержки. Проект также направлен на сохранение и популяризацию богатого наследия азербайджанского ковроткачества.

В рамках инициативы был создан концептуальный ковер, символизирующий вклад женщин в социальное и культурное развитие общества, а также силу единства и сотрудничества.

Проект был представлен широкой общественности в рамках Международного фестиваля ковров, прошедшего 2–3 мая в Ичери-шехер. В дни фестиваля посетительницы мероприятия и общественные деятели проявили высокий интерес к инициативе и приняли непосредственное участие в создании ковра. Внося собственный вклад в процесс, участницы завязывали узлы, становясь частью процесса создания уникального художественного произведения.

ООО «Azercell Telecom» выражает признательность всем участницам, присоединившимся к инициативе и внесшим свой вклад в реализацию проекта.

