Oracle уволил 30 000 сотрудников, чтобы заменить их нейросетями

Корпорация Oracle за последний месяц уволила 30 тыс. человек по всему миру. Многие из уволенных заявляют, что перед сокращением работодатель заставлял их обучать корпоративный ИИ на собственных рабочих процессах, фактически готовя им замену, пишет издание Time. На фоне возросшей нагрузки (до 60–80 часов) в неделю работников обязали использовать внутренних чат-ботов компании, которые генерировали ошибки и требовали ручной доработки.

Председатель правления и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) перенаправляет капитал корпорации в сферу ИИ, отмечает Time. По оценкам аналитиков TD Cowen, сокращение 30 тыс. рабочих мест высвободит от $8 млрд. до $10 млрд. свободного денежного потока. Эти средства пойдут на инфраструктурные проекты: недавно корпорация присоединилась к проекту по созданию суперкомпьютера Stargate стоимостью $500 млрд. и заключила облачный контракт с OpenAI на $300 млрд. Эллисон убежден, что сегодняшние строители ИИ-инфраструктуры окажутся главными победителями завтрашней экономики.

На недавней конференции Эллисон заявил, что код для продуктов Oracle теперь пишут не программисты, а ИИ-модели. Но несколько бывших сотрудников описали совершенно другой опыт. Одна из уволенных сотрудниц рассказала, что внутренние чат-боты Oracle, которые сотрудников обязали использовать вместо ChatGPT или Claude, «выдавали мусор». «Нашу команду каждый день выводило из себя то, что нас заставляли пользоваться этим инструментом. Он не экономил время и только съедал продуктивность», — добавила она.

Под удар попали преимущественно возрастные и высокооплачиваемые специалисты. Значительная часть их вознаграждения состояла из акций с ограниченным обращением (RSU), привязанных к графику вестинга. При увольнении эти бонусы сгорели. Например, одна из уволенных женщин, отработавшая в фирме три десятилетия, узнала о своем увольнении по телефону, когда лежала в больнице после операции на позвоночнике. Из-за произошедшего она лишилась акций на $300 тыс., которые просто не успели перейти в ее собственность. Старший менеджер по разработке ПО рассказал, что потерял опционы на $1 млн., которые должны были перейти в его собственность через четыре месяца.

Часть уволенных находились в США по рабочим визам H-1B и теперь у них есть лишь 60 дней, чтобы найти нового работодателя, иначе им грозит депортация. В отрасли, где наем обычно растягивается на месяцы, это крайне узкое окно.

Условия расторжения контрактов в Oracle оказались значительно хуже среднерыночных. Компания предложила базовую выплату за четыре недели плюс одну неделю за каждый год стажа — это в 4 раза меньше, чем выходные пособия в Google и Meta. Медицинские страховки, в том числе для беременных и онкобольных, были аннулированы в середине месяца. В ответ на действия руководства более 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо с требованием увеличить выходное пособие, и продлить медицинскую страховку и ускорить выдачу акций. Но Oracle отказалась вести переговоры с группой лиц, заявив, что рассматривает обращения только индивидуально.