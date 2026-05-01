Azercell приглашает женщин присоединиться к инициативе «Нити, объединяющие силу»

spot_img
1 мая, 2026
ДомойТелекомАкции и кампанииAzercell приглашает женщин присоединиться к инициативе «Нити, объединяющие силу»

ООО «Azercell Telecom», последовательно развивая инициативы, направленные на укрепление роли женщин в обществе, представляет проект «Нити, объединяющие силу» (“Minlərlə ilmə, bir güc”). Проект, реализуемый в партнерстве с ОАО «Азерхалча», направлен на продвижение женской солидарности, а также на сохранение и популяризацию богатого наследия азербайджанского ковроткачества.

Ковер, создаваемый в рамках проекта, будет представлен широкой публике 2–3 мая на Международном фестивале ковров, который пройдет в Ичери-шехер. Концептуальное произведение искусства символически отражает вклад женщин в социальное и культурное развитие общества, олицетворяя терпение, силу и единство.

Особенностью проекта станет интерактивный формат: в дни фестиваля женщины смогут принять непосредственное участие в создании ковра, завязывая узлы. Такой формат придает инициативе особую символическую и эмоциональную ценность.

ООО «Azercell Telecom» приглашает всех женщин присоединиться к инициативе, которая пройдет 2 и 3 мая на площади перед воротами Гоша Гала в Ичери-шехер. Церемония срезания ковра, символизирующая единство и силу женской солидарности, состоится 3 мая.

Станьте частью инициативы, объединяющей традиции, творчество и силу женского сообщества.

Предыдущая статья
Excel-i TikTok-da öyrən: praktik biliklər paylaşan yaradıcılar
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,777ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»