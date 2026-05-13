Apple App Store abunəliklərini dəyişdi: ləğv etsəniz belə, ödənişlər davam edəcək

Apple App Store-da yeni abunə formatını istifadəyə verib. Artıq istifadəçilər aylıq ödəniş etməklə xidmətə qoşula biləcəklər, lakin bununla eyni zamanda 12 aylıq öhdəlik götürmüş olacaqlar. Yəni abunəliyi istənilən vaxt dayandırmaq mümkün olsa da, qalan ödənişlər müddətin sonuna qədər avtomatik olaraq tutulmağa davam edəcək.
Yeni model adi aylıq və illik abunə planları arasında aralıq variant hesab olunur. İstifadəçi illik tarifdə olduğu kimi bütün məbləği birdəfəlik ödəmək əvəzinə, onu 12 hissəyə bölərək hər ay ödəyir. Bununla belə, qiymət illik planla eyni və ya ona yaxın ola bilər.
Əsas fərq ondadır ki, istifadəçi bütün 12 ay üçün ödəniş etməyi əvvəlcədən qəbul edir. Abunə vaxtından əvvəl ləğv olunsa belə, öhdəlik qüvvədə qalır və sistem qalan aylara görə ödənişləri almağa davam edir. Xidmətə giriş isə ödənilmiş dövrün sonuna qədər aktiv qalır, lakin müddət bitdikdən sonra avtomatik yenilənmə baş vermir.
Əgər növbəti ödəniş uğursuz olarsa, xidmətə giriş müvəqqəti dayandırıla bilər. Apple belə hallarda Apple Account-da ödəniş üsulunun yenilənməsini tövsiyə edir.
12 aylıq öhdəlik müddətində başqa tarifə keçmək də mümkündür. Bu zaman yeni plan dərhal aktivləşir, istifadə olunmamış dövr üçün mütənasib geri ödəniş edilir və öhdəlik şərtləri yenidən hesablanır.
Yeni abunə formatı bütün tətbiqlərdə avtomatik olaraq görünməyəcək. Tərtibatçılar bu funksiyanı ayrıca olaraq App Store Connect vasitəsilə aktivləşdirməlidirlər. İstifadəçilər isə Apple Account bölməsində neçə ödəniş etdiklərini və neçə ödənişin qaldığını görə biləcəklər. Müddətin bitməsinə yaxın Apple elektron poçt və push bildirişləri vasitəsilə xəbərdarlıq göndərəcək.