Android rəhbəri Google Glass-ın niyə uğursuz olduğunu açıqladı

Google-ın Android ekosistemi üzrə prezidenti Sameer Samat I/O 2026 konfransında Google Glass-ın uğursuzluğunun əsas səbəbini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, Google o dövrdə texnologiyaya həddindən artıq fokuslanmış, dizayn amilini isə ikinci plana keçirmişdi. Samat qeyd edib ki, geyilə bilən cihazlarda ilk növbədə görünüş və rahatlıq, yalnız sonra texniki imkanlar önəm daşıyır.
Məhz bu səbəbdən Google Glass geniş auditoriyanın marağını cəlb edə bilməmişdi. İnnovativ funksiyalarına baxmayaraq, cihazın görünüşü bir çox istifadəçiyə tibbi avadanlığı xatırladırdı.
Google yeni nəsil ağıllı eynəklər hazırlayarkən bu səhvləri nəzərə alıb. Şirkət Warby Parker və Gentle Monster kimi məşhur optika brendləri ilə əməkdaşlıq edir.
Yeni Android XR ağıllı eynəkləri Qualcomm-un Snapdragon AR platforması əsasında hazırlanacaq və bu payız satışa çıxacaq. Cihazların əsas üstünlüyü Gemini süni intellekti ilə sıx inteqrasiya olacaq.
Google Glass-dan fərqli olaraq, yeni modellər əsasən səsli idarəetmə və audio məsləhətlərə fokuslanacaq. 2027-ci ildə isə daxili ekranla təchiz olunmuş daha inkişaf etmiş versiyaların təqdim olunacağı gözlənilir.