На Пекинском автосалоне компания Xiaomi представила спортивный электрокроссовер YU7 GT, который позиционируется как высокопроизводительный автомобиль с агрессивным характером. Он сохранил облик стандартного YU7, но получил более яркую стилистику.

В числе особенностей: новый цвет Cherry Red, расширенные колесные арки, переработанный передок с затемненной решеткой и крупными воздухозаборниками. На капоте — эмблема из карбона с 24-каратным покрытием из золота. Выразительный диффузор и компактный спойлер подчеркивают спортивный характер модели.

Автомобиль получился довольно крупным: длина составляет 5015 мм, ширина 2007 мм, колесная база 3000 мм, а масса достигает 2460 кг. Xiaomi установила на YU7 GT 21- и 22-дюймовые диски, а также модернизировала тормозную систему.

Кроссовер оснащен двумя электромоторами: передний выдает 386 л.с., задний 604 л.с. Суммарная мощность достигает 990 л.с. Максимальная заявленная скорость составляет 300 км/ч, а дальность на одном заряде достигает 705 км по циклу CLTC. Разгон от 0 до 100 км/ч, по предварительным оценкам, займет чуть больше 2 секунд.

В оснащение машины также вошли пневмоподвеска с активной стабилизацией кузова, система распределения тяги на задней оси, продвинутый контроль сцепления и карбон-керамические тормоза Brembo с рекуперацией.

Официальная стоимость пока не объявлена, ожидается, что цена на спортивный электрокроссовер Xiaomi YU7 GT составит примерно от $65 200 до $72 500. Полноценную презентацию автомобиля обещают провести в конце мая.