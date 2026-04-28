29 апреля, 2026
Azercell запускает реферальную программу в приложении: Пригласи друга и получи бонус!

С целью дальнейшего улучшения цифрового опыта своих абонентов ООО «Azercell Telecom» представляет функцию «Пригласи друга» в мобильном приложении «Azercell».

Новая возможность превращает приложение в удобную платформу для получения дополнительных преимуществ: теперь абоненты могут приглашать друзей и получать бонусы за их подключение. Для участия достаточно отправить персональный пригласительный код через приложение. Получатель приглашения скачивает приложение, проходит регистрацию, вводит код и в течение 24 часов активирует одну из услуг — например, подключает тарифный план или продлевает интернет-пакет.

После выполнения условий бонусы начисляются обеим сторонам. За каждое успешное приглашение действующий абонент получает 3 AZN, а новый пользователь — ежемесячный интернет-пакет объемом 5 ГБ.

Azercell продолжит расширять функциональные возможности приложения, обеспечивая пользователям более быстрый и удобный доступ к своим услугам.

Предыдущая статья
Bakcell провёл встречу в кафе Кашалата в рамках Всемирного месяца осведомлённости об аутизме
Следующая статья
Xiaomi представила спортивный электрокроссовер YU7 GT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

