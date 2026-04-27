Vivo Y600 Pro получил аккумулятор емкостью 10 200 мАч и немерцающий экран 1,5К

Компания Vivo представила в Китае смартфон среднего уровня Y600 Pro. Это первый аппарат производителя с аккумулятором на 10 200 мАч, при этом толщина корпуса составляет всего 8,15 мм. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. Производитель заявляет об использовании передовой технологии полутвердотельных батарей, что, помимо высокой плотности энергии, обеспечивает стабильную работу гаджета в экстремальном температурном диапазоне — от -20 до +40 °C. Производитель заявляет, что одного заряда аккумулятора должно хватать на 115 часов прослушивания музыки, 34 часа чтения, 21 час гейминга, 16 часов навигации и 14 часов видеозвонков.

В остальном это обычный смартфон со средними характеристиками. Vivo Y600 Pro оснащен 10-битным 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 4320 Hz — за счет чего экран не мерцает в большинстве ситуаций. Есть поддержка HDR10+.

Аппарат построен на базе 6 нм процессора MediaTek Dimensity 7300e, графика — Mali-G610. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 3810 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb. Основная камера на 50 Мп (f/1.8), фронтальная – на 32 Мп (f/2.45).

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, две nanoSIM-карты, NFC-модуль, ИК-излучатель для управления бытовой техникой, порт USB 2.0 Type-C, моно-звук и защита от воды и пыли IP68/69. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 163,90 x 76,5 x 8,25 мм, вес – 223 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Цены на Vivo Y600 Pro: 8/128 Gb — $290, 8/256 Gb — $335, 8/512 Gb и 12/256 Gb — $380, 12/512 Gb — $425. Доступные расцветки корпуса: фиолетовая, голубая, бело-золотая и черная.Продажи на внутреннем рынке Китая уже стартовали.