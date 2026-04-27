Geely представил Eva Cab – прототип своего первого роботакси

Компания Geely представила на Пекинском автосалоне прототип своего первого роботакси — Eva Cab. В его основе лежит кастомная ИИ-модель Step на 196 млрд. параметров, призванная обеспечить высокую точность автономного вождения. Мощность вычислительного комплекса составляет 1400 TOPS.

По заявлению компании, система самостоятельно принимает решения на уровне «опытного водителя». ИИ прогнозирует действия других водителей, обрабатывает данные в реальном времени и быстро принимает решения — выбирает безопасную траекторию движения, а также оперативно реагирует на дорожную ситуацию. Вычислительная модель World Action Model (WAM) реализует весь процесс, от восприятия обстановки до принятия решения, как непрерывную замкнутую архитектуру.

Geely утверждает, что ИИ может реагировать в три раза быстрее, чем водитель-человек, при этом Eva Cab может справиться с 99% повседневных ситуаций на дороге, включая проезд платных участков с оплатой у оператора и поездки по сельским дорогам без разметки. Заявлен автопилот с четвертым уровнем автономности. Роботакси оснащено системой из 43 датчиков, включая модули LiDAR и камеры высокого разрешения, обеспечивающие обзор на 360° без слепых зон. Поддерживается постоянный контроль над окружающей обстановкой, отслеживание других транспортных средств, пешеходов и неожиданные препятствия. Производитель отмечает, что в ходе внутренних испытаний Eva Cab справлялся с U-образными маневрами с точностью в 95%.

В трехрядном салоне полностью отсутствуют привычные элементы управления автомобилем. На месте водителя расположено развернутое против хода кресло, а вместо пассажирского сиденья установлен подогреваемый и охлаждаемый бокс со встроенным столиком. Кресла среднего ряда обладают диапазоном регулировки, также предусмотрен двухместный диван.

Geely планирует запустить серийное производство модели Eva Cab и начать коммерческую эксплуатацию беспилотного такси уже в 2027 году. Цена машины пока не объявлена.