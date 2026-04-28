VACS Team формирует новый стандарт интеллектуальных рабочих пространств в Азербайджане

22 апреля в Баку команда VACS Team, сформированная на базе системного интегратора R.I.S.K. Company, провела специализированное мероприятие «Advanced Solutions (Audio, Video and Automation) for Modern Workspaces», которое стало одной из наиболее содержательных и технологически насыщенных отраслевых площадок в сегменте AV и unified communications в Азербайджане.

Событие собрало более 200 участников — представителей корпоративного сектора, нефтегазовой промышленности, государственных и оборонных структур, а также финансового, телекоммуникационного, транспортного и страхового секторов Азербайджана, IТ-директоров, инженеров, интеграторов и партнеров — и подтвердило ключевой тренд рынка: переход от разрозненных решений к комплексным, управляемым и масштабируемым AV-экосистемам. В качестве одного из спонсоров конференции также выступила компания Techpro DC, являющаяся официальным дистрибьютором решений HP Poly и OneScreen в Азербайджане.

Формат мероприятия был ориентирован на практику: живая демонстрация решений, постоянный диалог со спикерами, разбор реальных кейсов и сценариев внедрения. Демонстрационные зоны с оборудованием и развернутыми готовыми решениями позволили участникам протестировать технологии в действии, а высокий уровень вовлеченности аудитории — большое количество вопросов и обсуждений — стал индикатором зрелости рынка. Завершением программы стал интерактивный квиз по итогам выступлений, закрепивший ключевые технологические инсайты.

VACS Team: консолидация экспертизы и ставка на системную интеграцию

Отдельный фокус мероприятия — стратегическое позиционирование VACS Team как специализированной команды, объединяющей лучшие компетенции R.I.S.K. Company в области аудиовизуальных решений, автоматизации и интеграции. Команда ориентирована на реализацию end-to-end проектов — от концепции и инженерного проектирования до внедрения и эксплуатации.

«Рынок уже вышел из стадии фрагментарных внедрений. Сегодня заказчику нужна единая экосистема, где AV, IT и automation работают как одно целое. Наша задача — выступать архитектором таких решений и задавать направление развития рынка», отметил в своей приветственной речи менеджер по работе с вендорами VACS Team Тургуд Алиев.

Его выступление продолжил инженер по AV/VC решениям VACS Team Мовлан Салимзаде, который отметил, что ключевая ценность сегодня — это не оборудование, а правильно спроектированная система. «Интеграция акустики, света, видео, эргономики и управления — именно это определяет эффективность переговорных и рабочих пространств», — подчеркнул представитель R.I.S.K. Company.

От пользовательского опыта до mission-critical инфраструктуры

Контент мероприятия был выстроен как сквозная технологическая цепочка — от пользовательских сценариев до инфраструктурного уровня.

Лукаш Горасинский (Łukasz Górasiński), старший менеджер по международным продажам компании Uniguest, представил одну из наиболее системных концепций — переход к унифицированным платформам управления коммуникациями и контентом. В центре внимания его выступления была единая среда, объединяющая digital signage, IPTV, корпоративное обучение и внутренние коммуникации с возможностью централизованного управления (cloud, on-premise, hybrid). Существенный акцент был сделан на использовании искусственного интеллекта — от автоматической генерации контента и перевода до построения интерактивных обучающих сценариев с квизами.

Отдельно были продемонстрированы отраслевые кейсы — от гостиничного бизнеса до спортивной индустрии, где критически важна минимальная задержка передачи контента (около 100 мс), что напрямую влияет на пользовательский опыт. «Мы говорим не о наборе продуктов, а о платформе, которая управляет коммуникациями внутри организации — от экранов до обучения персонала», отметил в своем выступлении Л.Горасинский.

В центре выступления менеджера по продажам продуктов HP Poly в регионе Руслана Шагимарданова оказался ключевой тренд рынка: переход к гибридному формату работы, требующий принципиально нового уровня качества аудио- и видеокоммуникаций. Как было отмечено в ходе презентации, современные переговорные пространства — это не просто оборудование, а интеллектуальные системы, способные адаптироваться к поведению пользователей и сценариям взаимодействия. В рамках сессии также было подчеркнуто, что HP сегодня формирует сквозной (end-to-end) портфель для гибридной работы, объединяющий устройства персональной коммуникации, переговорные решения, программные инструменты управления и аналитики. Экосистема охватывает все сценарии — от индивидуальной продуктивности до оснащения сложных переговорных пространств.

Евгений Ильницкий, инженер по техническим продажам компании Biamp, сфокусировался на фундаментальном элементе любой AV-системы — профессиональном аудио. Его доклад продемонстрировал переход отрасли к DSP-архитектурам, где цифровой процессор становится ядром всей системы, обеспечивая управление, обработку и масштабируемость. Были представлены кейсы из различных отраслей — корпоративного сегмента, образования, транспорта и крупных общественных пространств. Особый акцент — на надежности (стандартная 5-летняя гарантия) и глубокой вертикальной интеграции разработки. Отдельное внимание уделено технологиям иммерсивного аудио и системам шумовой маскировки, критически важным для переговорных и защищенных пространств.

Генеральный директор AVhub Global Вивек Мишра (Vivek Mishra) представил архитектуру решений для ситуационных и диспетчерских центров — одного из самых сложных сегментов AV. В рамках доклада были разобраны подходы к построению control room-инфраструктуры: от KVM-решений и IP-видеораспределения до low-latency систем для критически важных сценариев (нефтегазовый и государственный сектора, авиация). Отдельный блок был посвящен инструментам совместной работы — интерактивным видеостенам, аннотированию контента, управлению сессиями и безопасному доступу. «В сегменте control room каждая миллисекунда и каждый пиксель имеют значение — и именно здесь проявляется реальная ценность интеграции», — подчеркнул В.Мишра.

Директор по продажам Sound Control Technologies (SCT) в регионе IMEA Сушант Мор (Sushant More) представил инфраструктурный уровень AV, который часто остается «за кадром», но критически влияет на успешность проектов. Речь шла о технологиях передачи сигналов, питания и управления по одному кабелю, что позволяет радикально снизить сложность инсталляций, минимизировать ошибки и повысить надежность систем.

Доклад генерального директора компании Zetron Telekom, являющейся официальным дистрибьютором Yealink в Азербайджане, Заура Исмайлова, представил пользовательский уровень — решения unified communications. Презентация включала демонстрацию all-in-one устройств с интеграцией камер, микрофонов, интерактивных дисплеев и UC-платформ (Microsoft Teams, Zoom), а также сценарии для переговорных комнат различного масштаба. «Ключевой критерий сегодня — это простота использования при высокой технологической сложности внутри решения»,- отметил в своем выступлении З.Исмайлов.

Главный инженер по продуктам LG Information Display Кюн О (Kyun Oh) представил стратегию компании в области развития дисплейных технологий как основы визуальной коммуникации. Были продемонстрированы решения от microLED до комплексных платформ управления контентом, а также подход LG к интеграции hardware и software в единую экосистему. «Дисплей становится интерфейсом взаимодействия человека с цифровой средой — и должен быть частью общей архитектуры решений», подчеркнул Кюн О.

Презентация регионального представителя по продажам Lutron Electronics Константина Потошина была посвящена концепции перехода от устаревшей модели «включил/выключил свет» к динамическим сценариям освещения, имитирующим естественный дневной цикл. Речь идет о плавной адаптации цветовой температуры в течение дня: более теплый свет утром и вечером и более холодный — в активной фазе рабочего дня. Такой подход напрямую влияет на биоритмы человека, снижает стресс и повышает когнитивную эффективность сотрудников. Отдельное внимание в докладе было уделено интеграции освещения с датчиками присутствия и освещенности, что позволяет создавать адаптивные среды в реальном времени, а также сложности реализации подобных сценариев в большинстве существующих систем, где часто приходится выбирать между расписаниями и сенсорным управлением. К.Потошин также отметил растущую роль RGB-освещения в корпоративных пространствах — от создания атмосферы до брендирования помещений под конкретные компании или события.

Менеджер по продажам Sound Creations Electronics Trading Артур Шакуров представил практический взгляд на построение комплексных AV-решений в индустрии развлечений, культуры и общественных пространств. Компания выступает не просто дистрибьютором, а технологическим партнером огромного числа вендоров, подключаясь на этапе концепции и помогая заказчикам формировать само видение проекта — от идеи до реализации. В докладе были приведены кейсы из театров, музеев, концертных площадок и крупных публичных пространств в странах Центральной Азии и Кавказа, включая проекты в Азербайджане. Особый акцент был сделан на экономике проектов: качественная AV-инфраструктура позволяет площадкам привлекать международные мероприятия и артистов, напрямую влияя на их коммерческую эффективность. Отдельное внимание уделено концепции иммерсивных пространств, где звук и изображение формируют эффект полного погружения — критически важный фактор для современных музеев, выставок и развлекательных проектов.

Специалист по продажам и поддержке компании ELEMENT ONE Джулиан Корне (Julian Cornet) представил нишевый, но стратегически важный сегмент — моторизованные встраиваемые мониторы для переговорных и boardroom-пространств. Решения ELEMENT ONE позволяют интегрировать дисплеи непосредственно в стол переговорной комнаты: мониторы выдвигаются по нажатию кнопки, обеспечивая мгновенный доступ к информации и при этом не перегружая пространство визуально. «Главная ценность переговорной — это люди и принимаемые ими решения. Технология должна быть незаметной, но при этом усиливать вовлеченность и эффективность коммуникации», — отметил Дж.Корне.

Приятно было слышать в выступлениях представителей вендоров высокую оценку экспертизы и профессионального уровня локальных специалистов команды VACS Team, которая за последние 5 лет реализовала на рынке Азербайджана немало интересных технологических проектов.

Практическая ценность и рыночный эффект

Ключевым результатом мероприятия стала не только демонстрация технологий, но и формирование понимания архитектуры современных рабочих пространств. Участники получили прикладные сценарии внедрения, возможность сравнить решения различных вендоров и обсудить реальные проекты.

Следует отметить, что столь высокая вовлеченность аудитории, активное тестирование решений и глубокая дискуссия подтвердили, что рынок Азербайджана находится в фазе ускоренного роста и перехода к комплексным AV-экосистемам. Именно это стало не только причиной организации столь масштабного мероприятия со стороны R.I.S.K. Company, но и побудило компанию принять решение о проведении таких конференций на ежегодной основе.

Мероприятие, проведенное командой VACS Team, фактически зафиксировало новую точку развития рынка: от точечных внедрений — к системной интеграции, от отдельных устройств — к управляемым платформам, от технологий — к бизнес-результатам. Сильный состав спикеров, высокая плотность технического контента и практическая направленность делают событие одним из ключевых ориентиров для дальнейшего развития сегмента intelligent workspaces в Азербайджане.

