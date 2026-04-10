11 апреля, 2026
Lenovo завершила приобретение компании Infinidat, специализирующейся на корпоративных решениях для хранения данных на основе ИИ

Infinidat

Компания Lenovo объявила о завершении приобретения компании Infinidat, глобального поставщика высокопроизводительных решений для корпоративного хранения данных. Эта сделка укрепляет позиции Lenovo на рынке корпоративного хранения данных и расширяет ее возможности по предоставлению отказоустойчивой, интеллектуальной, готовой к использованию ИИ инфраструктуры данных клиентам по всему миру.

Это приобретение объединяет две инновационные компании, стремящиеся предоставлять мощные, масштабируемые и безопасные решения для хранения данных в критически важных средах. Системы корпоративного хранения данных Infinidat обеспечивают работу ресурсоемких рабочих нагрузок в различных отраслях, включая финансовые услуги, здравоохранение, телекоммуникации и государственный сектор. Объединив обширный опыт Infinidat в области хранения данных в высокопроизводительных корпоративных средах с глобальным масштабом Lenovo и комплексным портфелем инфраструктурных решений, Lenovo расширяет свой портфель решений для корпоративного хранения данных и повышает свои возможности по поддержке ресурсоемких приложений, аналитики и корпоративных рабочих нагрузок следующего поколения.

Infinidat будет работать как бизнес-подразделение в составе группы инфраструктурных решений Lenovo, продолжая уделять основное внимание инновациям в продуктах, успеху клиентов и глобальному расширению. Клиенты и партнеры могут рассчитывать на непрерывность обслуживания, расширенные решения и более глубокую интеграцию в рамках Lenovo благодаря объединенным возможностям.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, и все необходимые разрешения регулирующих органов получены. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Стартап Infinidat был основан 15 лет назад. Сегодня в штате Infinidat 500 человек, из которых 300 человек — сотрудники из Израиля. Всем им сохранят рабочие места, а в планах Lenovo стоит расширение израильского подразделения и привлечение дополнительных специалистов. Infinidat будет работать как бизнес-подразделение в составе Infrastructure Solutions Group Lenovo. Следует отметить, что это первая покупка Lenovo в Израиле и первое приобретение израильского стартапа крупной китайской корпорацией за последние годы.

