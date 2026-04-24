Tesla Optimus kütləvi istehsala keçdi: ildə 1 milyon robot

Tesla humanoid robot layihəsi üzrə yeni mərhələyə keçdiyini rəsmən təsdiqləyib. Tesla Optimus artıq seriyalı istehsala buraxılıb — ilk nəsil robotların yığılması Fremont Factory zavodunda start götürüb.
Şirkətin hesabatına görə, pilot istehsal xətti ildə 1 milyon robot istehsal etmək gücünə malikdir. Lakin bu, yalnız başlanğıcdır. Paralel olaraq Giga Texas yaxınlığında Optimus üçün ayrıca nəhəng zavodun tikintisinə hazırlıq artıq gedir — bu isə layihənin sənaye miqyasına çıxdığını göstərir.
Planlara əsasən, Giga Texas-ın şimal kampusu 2026-cı ilin sonuna qədər 480 min kvadratmetrdən çox genişlənəcək. İnvestisiyanın həcmi 5–10 milyard dollar arasında qiymətləndirilir. Məqsəd isə iddialıdır: ildə 10 milyona qədər robot istehsalı.
Bu genişlənmə yalnız robotlarla məhdudlaşmır. Layihəyə həmçinin Terafab (Tesla, SpaceX və xAI əməkdaşlığı), Cybercab sınaq poliqonu və yeni yol infrastrukturu da daxildir.
Tesla istehsal və süni intellekti birləşdirməyə xüsusi önəm verir. Zavod yaxınlığında yerləşən Cortex 1 və Cortex 2 klasterləri ümumilikdə 230 000-dən çox NVIDIA H100 qrafik prosessoru ilə təmin olunub — bu da proqram təminatı və “dəmir” istehsalını vahid dövrədə birləşdirməyə imkan verəcək.
Hesabatda həmçinin robotlar üçün nəzərdə tutulmuş yeni AI5 çipinin hazırlandığı təsdiqlənib. Şirkətin planlarına görə, Optimus robotlarının satışına 2027-ci ilin sonuna doğru start verilə bilər. Gözlənilən qiymət 20 000 – 30 000 dollar aralığındadır. Daha uzaq perspektivdə isə İlon Mask istehsalın 20 milyard vahidi keçə biləcəyini istisna etmir.
Bundan əlavə, robot artıq real həyatda nümayiş etdirilməyə başlayıb — o, Tesla Showroom Boston ünvanında yerləşən avtosalonda sərgilənir.
Yeni detallara görə, Optimus-un V3 versiyasında robot qolunun konstruksiyası “vətər sistemi” prinsipi ilə hazırlanır — yəni mühərriklər bilək nahiyəsində yerləşir və bu da daha çevik və təbii hərəkət imkanı yaradır.