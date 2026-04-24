Представлены обновленные ноутбуки серии Redmi Book Pro (2026)

Компания Xiaomi представила обновленные версии ноутбуков Redmi Book 14 Pro (2026) и Book Pro 16 (2026). Устройства получили мощные процессоры Intel, продвинутую систему охлаждения и продолжительное время автономной работы. Ноутбуки, выполненные в корпусе из алюминия, отличаются между собой характеристиками экранов, а также разной емкостью аккумуляторов.

Redmi Book Pro 14 (2026) оборудован 14-дюймовой IPS-панелью с поддержкой разрешения 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 500 нит и 100% охватом sRGB. Redmi Book Pro 16 (2026) оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200×2000 пикселей, частотой обновления до 165 Hz и яркостью 500 нит. Заявлен 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Обе модели получили поддержку ИИ-функции регулировки яркости экрана в зависимости от окружающего освещения и характера использования устройства. Устройства имеют сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий сниженный уровень излучения вредного для глаз синего света.

За производительность отвечают процессоры Intel Core Ultra третьего поколения. Доступны варианты с Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H и Core Ultra X7 358H в сочетании со встроенной графикой Intel Arc B390. Возможна установка до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x в двухканальном режиме и твердотельного накопителя PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb. Предусмотрен слот расширения M.2 для дополнительного накопителя. В ноутбуках используется система охлаждения Xiaomi Hurricane Cooling System с двумя вентиляторами, двумя тепловыми трубками (на 6 и 8 мм) и теплоотводящей пластиной, увеличенной на 40% по сравнению с той, что использовалась в ноутбуках предыдущего поколения.

В Book Pro 14 установлен аккумулятор емкостью 92 Втч, автономность составляет до 20,5 часов, а в Book Pro 16 — на 99 Вт·ч, заряда которой хватает на 30,4 часа работы. В комплекте поставляется 100-ваттный GaN-блок питания. Ноутбуки получили виртуального помощника Super Xiao AI, для активации которого предусмотрена отдельная клавиша. Поддерживается функция HyperOS Connect для обеспечения взаимодействия между устройствами разного форм-фактора, включая смартфоны и планшеты. Оба ноутбука оснащены веб-камерами 1080p с поддержкой оптимизации яркости изображения на базе ИИ. Предусмотрены интерфейсы Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-C, два USB Type-A и 3,5-мм разъем. Book Pro 14 весит 1,48 кг, а Book Pro 16 — 1,88 кг. Толщина корпуса обеих моделей составляет около 15,9 мм.

Цены на ноутбуки:

Core Ultra 5 325, 24 Gb/1 Tb: Book Pro 14 — $1026, Book Pro 16 — $1055.

Core Ultra 5 338H, 32 Gb/1 Tb: Book Pro 14 — $1172, Book Pro 16 — $1201.

Core Ultra X7 358H, 32 Gb/1 Tb: Book Pro 14 — $1392, Book Pro 16 — $1421.

Устройства уже поступили в продажу в Китае.