Тонкие и легкие ноутбуки Honor MagicBook X Plus (2026) – достойные конкуренты MacBook Air

Компания Honor представила в Китае новую линейку ноутбуков MagicBook X Plus (2026), в которую вошли две модели X14 Plus и X16 Plus. Тонкие и легкие новинки позиционируются как конкуренты MacBook Air.

Ноутбуки построены на платформе Intel Panther Lake и оснащаются восьмиядерным процессором Core Ultra 5 325 (4 больших ядра и 4 малых, NPU 50 TOPS, а также iGPU с 4 ядрами Xe3). Это не самый мощный CPU в линейке, но для своего форм-фактора ноутбуки обладают достаточной мощностью, чтобы справляться с большинством повседневных рабочих нагрузок. Охлаждающая система моделей рассчитана на работу при мощности 50 Вт.

MagicBook X14 Plus получил 14-дюймовый дисплей с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью 430 нит. Весит модель около 1,29 кг, а толщина корпуса составляет 14,99 мм. MagicBook X16 Plus оснащен 16-дюймовым экраном с теми же показателями частоты обновления и яркости, но поддерживает более низкое разрешение 2560 × 1600 пикселей. Вес ноутбука — около 1,64 кг, толщина — 15,99 мм. Оба дисплея обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB.

Емкость аккумулятора составляет 80 Вт⋅ч в обеих версиях. По заявлению производителя, этого достаточно для 14 часов автономной работы. Поддерживается быстрая реверсивная зарядка мощностью 65 Вт. Отмечается прочный корпус: ноутбуки получили защиту IPX2 и отвечают требованиям военного стандарта MIL-STD-810H.

Оба ноутбука уже доступны в Китае с 16 Gb оперативной памяти и 1 Tb памяти для хранения данных. Цена Honor MagicBook X14 Plus (2026) составляет около $879, а MagicBook X16 Plus (2026) — около $908. Ожидается, что вскоре ноутбуки появятся и на мировом рынке.