Təhlükəsizlik prioritetdədir: TikTok 2025-ci il ərzində Azərbaycanda 3,6 milyondan çox videonu silib

Aparıcı video platforma olan TikTok Azərbaycanda icmanın təhlükəsizliyini prioritet olaraq qorumağa davam edir. Yaradıcılıq üçün rahat mühit yaratmaq məqsədilə platforma innovativ texnologiyalardan istifadə edir, dünya üzrə on minlərlə mütəxəssisi cəlb edir, alət və resurslarını davamlı olaraq təkmilləşdirir.
Bu səylər çərçivəsində TikTok Azərbaycan dilində yeni Etibar və Təhlükəsizlik Mərkəzini istifadəyə verib. Bu mərkəz İcma Qaydalarını, Şəffaflıq Mərkəzini və faydalı məlumat resurslarını vahid bir strukturda birləşdirir. Bu da istifadəçilərə zəruri məlumatları daha sürətli və rahat şəkildə tapmağa imkan verir, şirkətin etibar və təhlükəsizlik məsələlərinə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Xüsusilə, Şəffaflıq Mərkəzi platforma qaydalarının tətbiqi ilə bağlı məlumatlara açıq çıxış təmin edir. Buraya silinmiş kontent barədə məlumatlar da daxildir və bu məlumatlar TikTok-un rüblük hesabatlarında mütəmadi olaraq dərc edilir.
TikTok platforması 2025‑ci il ərzində Azərbaycanda 3,6 milyondan çox videonu silib.
2025-ci ilin yekunlarına görə, TikTok Azərbaycanda əvvəlki illə müqayisədə daha çox kontenti silib:
- İcma Qaydalarının pozulması səbəbi ilə 3,6 milyondan çox video silinib (2024-cü ildə təxminən 3,1 milyon kontent vahidi silinmişdi).
- Videoların 99,3%-i proaktiv şəkildə, yəni şikayət edilməzdən əvvəl silinib (2024-cü ildə bu göstərici 97% təşkil edirdi).
- Videoların 96,3%-i dərc edildikdən sonraki 24 saat ərzində silinib (2024-cü ildə bu göstərici 94% idi).
Platforma dünya üzrə nə qədər kontenti silib
2025-ci ilin yekunlarına görə, dünya üzrə:
- İcma Qaydalarının pozulması səbəbi ilə 780 milyondan çox video silinib
- Videoların 99,1%-i proaktiv şəkildə, yəni şikayət edilməzdən əvvəl silinib
- Videoların 94,2%-i dərc edildikdən sonraki 24 saat ərzində silinib
Gənc istifadəçilərin təhlükəsizliyi
TikTok platforması yalnız 13 yaşına çatmış istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub və platformanın moderator komandası bu yaş həddinə çatmamış istifadəçilərə aid hesabları müəyyən edib silir. Beləliklə, 2025-ci il ərzində dünya üzrə 13 yaşından kiçik istifadəçilərə aid təxminən 93,5 milyon hesab silinib.
Canlı yayımların təhlükəsizliyi
2025-ci ildə platforma TikTok LIVE populyar canlı yayımları çərçivəsində icma təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirib. TikTok-da qeyd ediblər ki, dayandırılmış canlı yayımların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb və müəlliflərə qarşı tədbirlər, o cümlədən monetizasiyanın dayandırılması və xəbərdarlıqlar tətbiq olunub.
2025-ci il ərzində dünya üzrə təxminən 131 milyon canlı yayım İcma Qaydalarının pozulması səbəbi ilə bloklanıb. 2025-ci ilin ikinci rübündən etibarən TikTok canlı yayımlarda monetizasiya qaydalarının tətbiqi ilə bağlı məlumatları açıqlamağa başlayıb. Bu tədbirlər pozulan kontentin monetizasiyasının qarşısını almağa yönəlib. Əvvəlcə müəlliflərə xəbərdarlıqlar göndərilir ki, onların kontentinin qaydalara uyğun olmaya biləcəyini başa düşsünlər və dəyişiklik etməyə imkanları olsun. Əgər pozuntular davam edirsə, TikTok müəllifin canlı yayımlarda monetizasiya funksiyasına çıxışını məhdudlaşdıra bilər. Beləliklə, 2025-ci ilin üç rübü ərzində dünya üzrə təxminən 24 milyon canlı yayıma və 12,5 milyon müəllifə xəbərdarlıqlar və monetizasiyanın dayandırılması daxil olmaqla tədbirlər tətbiq olunub.
