Starfield ilk dəfə həftənin ən çox satılan oyunu oldu

Starfield nəhayət ki, satışlarda liderliyə yüksəlib — amma bunun üçün oyuna iki ildən çox vaxt lazım olub. Aprelin əvvəlində layihə PlayStation 5 platformasında yayımlandıqdan sonra vəziyyət bir qədər dəyişib.
Circana rəhbəri Mat Piscatella bildirib ki, Starfield ilk dəfə olaraq ABŞ-da həftəlik satış reytinqində birinci yerə çıxıb. Söhbət həm fiziki, həm də rəqəmsal satışların dollar ekvivalentində hesablanmasından gedir və nəticələr 11 aprel tarixində başa çatan həftəni əhatə edir.
Bu, oyunun 2 sentyabr 2023-cü ildəki çıxışından bəri ilk belə uğurudur.
Bununla belə, ekspertlər nəticələri birmənalı qarşılamır. Dəqiq satış rəqəmləri açıqlanmasa da, digər analitiklərin hesablamalarına görə, oyun bir həftə ərzində PS5-də təxminən 140 min, Steam platformasında isə əlavə 55 min nüsxə satılıb. Bu göstəricilər isə “çox da təsirli deyil” kimi qiymətləndirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Starfield üçün çıxış pəncərəsi kifayət qədər uğurlu olub — bazarda ciddi rəqiblər demək olar ki, yox idi. Crimson Desert artıq satış dalğasını geridə qoymuşdu, Pragmata isə oyundan təxminən 10 gün sonra çıxmışdı.