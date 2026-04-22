Опубликован новый кинематографичный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Издательство Deep Silver опубликовало новый кинематографичный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Ролик посвящен организации Адептус Механикус, которая впервые станет игровой фракцией в серии. Они обладают монополией на технологии, производят оружие и технику для Империума и поклоняются Богу-Машине, заменяя свои тела кибернетическими имплантами.

Магос-доминус Нульферус-1 вместе с техножрецом оказываются в гробнице некронов в поисках утраченных знаний. Однако злые силы пробуждаются, и после чего начинается неравное сражение киборгов и роботов-психопатов.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Warhammer 40,000: Dawn of War IV выйдет на ПК до конца 2026 года, но точная дата релиза пока не называется.