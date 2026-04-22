spot_img
22 апреля, 2026
ДомойSoftwareИгрыОпубликован новый кинематографичный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Опубликован новый кинематографичный трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Dawn of War IV

Издательство Deep Silver опубликовало новый кинематографичный трейлер стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Ролик посвящен организации Адептус Механикус, которая впервые станет игровой фракцией в серии. Они обладают монополией на технологии, производят оружие и технику для Империума и поклоняются Богу-Машине, заменяя свои тела кибернетическими имплантами.

Магос-доминус Нульферус-1 вместе с техножрецом оказываются в гробнице некронов в поисках утраченных знаний. Однако злые силы пробуждаются, и после чего начинается неравное сражение киборгов и роботов-психопатов.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV выйдет на ПК до конца 2026 года, но точная дата релиза пока не называется.

Предыдущая статья
PlayStation tarixində mühüm rol oynamış şəxs niyə vəzifədən uzaqlaşdırıldığını açıqladı
Следующая статья
Starfield ilk dəfə həftənin ən çox satılan oyunu oldu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,779ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»