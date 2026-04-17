17 апреля, 2026
Состоялся релиз 3D-шутера в стиле нуар Mouse: P.I. for Hire

Вышел стильный 3D-шутер Mouse: P.I. for Hire от первого лица в стиле нуар, разработанный Fumi Games. Игра выполнена в уникальной черно-белой стилистике мультфильмов 1930-х годов, с анимацией, созданной вручную.

Mouse: P.I. for Hire анонсировали еще в 2023 году и несколько раз переносили. Игроку предстоит взять на себя роль частного детектива Джека Пеппера, который расследует дело о пропавшем человеке в мрачном коррумпированном городе, населенном мышами, под джазовый саундтрек.

Критики в целом оценили игру положительно (около 83 баллов), отмечая стиль, но указывая на некоторую однообразность боев. Похвалы также удостоился актерский состав во главе с Троем Бейкером, озвучившим главного героя Джека.

Mouse: P.I. for Hire вышла на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

