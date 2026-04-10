10 апреля, 2026
Подавайте налоговую отчётность бесплатно с "SİMA İmza"!

Апрель является стратегически важным периодом отчётности для налогоплательщиков. Именно в этом месяце необходимо выполнить множество электронных налоговых операций, включая представление текущих отчётов по налогу на доходы и прибыль за первый квартал года, а также отчётности по НДС, упрощённому налогу, единой декларации и другим налоговым обязательствам.

SİMA предлагает инновационные цифровые решения, обеспечивающие налогоплательщикам высокий уровень удобства и эффективности. В настоящее время через “SİMA İmza” доступны все налоговые услуги, что позволяет оперативно подавать отчётность, направлять обращения, подтверждать документы и выполнять другие важные операции.

Предприниматели и коммерческие организации, впервые оформляющие цифровую подпись SİMA, могут ввести промокод 6AYPULSUZ при регистрации и пользоваться услугой совершенно бесплатно в течение первых 6 месяцев. После окончания льготного периода ежемесячная абонентская плата составляет 2,40 AZN, либо  55 AZN при оформлении на 3 года.

В отличие от традиционных электронных подписей, “SİMA İmza” позволяет пользователям оформить цифровую подпись без посещения центра клиентского обслуживания, сбора дополнительных документов и лишних временных затрат. Для этого достаточно скачать мобильное приложение, пройти регистрацию с помощью биометрической идентификации и сразу получить сертификат бизнес-подписи.

О “SİMA İmza

SİMA — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding. “SİMA İmza” представляет собой решение цифровой подписи, которое позволяет пользователям безопасно, быстро и удобно пользоваться различными государственными и частными услугами. При оформлении бизнес-подписи, помимо абонентской платы, не предусмотрено никаких скрытых или дополнительных расходов.

«SİMA İmza” для индивидуальных предпринимателей:

“SİMA İmza” для юридических лиц:

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

