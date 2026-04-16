spot_img
16 апреля, 2026
Google выпустил нативное приложение Gemini для macOS

Google выпустил нативное приложение Gemini для macOS

Компания Google выпустила нативное приложение Gemini для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Apple macOS. Приложение уже доступно бесплатно всем пользователям Gemini, для корректной работы требуется версия системы macOS 15 или выше.

Программа интегрируется непосредственно в рабочую среду, позволяя обращаться к ИИ без перехода в браузер. Для запуска ИИ-помощника предусмотрено сочетание клавиш Option + Space, которое открывает окно поверх активных задач. Комбинации клавиш можно поменять в настройках.

Одной из главной функций стала возможность делиться с Gemini содержимым экрана или локальными файлами. Это позволяет нейросети анализировать визуальный контекст в реальном времени, например, составлять сводки по открытым графикам или документам.

Приложение также поддерживает генерацию изображений с помощью Nano Banana, создание видео с Veo и другие привычные инструменты. Количество функций будут постепенно увеличивать.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,781ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»