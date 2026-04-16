Google выпустил нативное приложение Gemini для macOS

Компания Google выпустила нативное приложение Gemini для компьютеров, работающих под управлением операционной системы Apple macOS. Приложение уже доступно бесплатно всем пользователям Gemini, для корректной работы требуется версия системы macOS 15 или выше.

Программа интегрируется непосредственно в рабочую среду, позволяя обращаться к ИИ без перехода в браузер. Для запуска ИИ-помощника предусмотрено сочетание клавиш Option + Space, которое открывает окно поверх активных задач. Комбинации клавиш можно поменять в настройках.

Одной из главной функций стала возможность делиться с Gemini содержимым экрана или локальными файлами. Это позволяет нейросети анализировать визуальный контекст в реальном времени, например, составлять сводки по открытым графикам или документам.

Приложение также поддерживает генерацию изображений с помощью Nano Banana, создание видео с Veo и другие привычные инструменты. Количество функций будут постепенно увеличивать.