Представлен флагманский компактный планшет Redmi K Pad 2

Состоялась презентация второго поколения флагманского компактного планшета Redmi K Pad. Благодаря мощному процессору, экрану с высокой частотой обновления и емкому аккумулятору модель Redmi K Pad 2 позиционируется как игровая.

Корпус планшета цельнометаллический, он оснащен 8,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3008х1880 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и пиковой яркостью 1100 нит. Панель поддерживает Dolby Vision и HDR. Защищает экран закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5. Xiaomi заявляет о поддержке кадровой частоты 165 Hz в более чем в 40 играх.

За производительность отвечает флагманский 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500 в связке с оперативной памятью LPDDR5X (8, 12 или 16 Gb) и накопителем UFS 4.1 (256 или 512 Gb). За графические возможности – ускоритель Mali-G1 Ultra MC12. За охлаждение отвечает большая испарительная камера площадью 15 300 мм², при этом процессор разместили по центру корпуса для более равномерного отвода тепла. SIM и карта памяти не предусмотрены.

Емкость аккумулятора составляет 9100 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт и реверсивная на 22,5 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два разъема USB Type-C (для удобной зарядки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении), 13 Мп основная камера, фронтальная на 8 Мп, два линейных вибромотора и боковой сканер отпечатков пальцев. За звук отвечает система с двумя большими широкополосными динамиками и настройкой Bose. Также была добавлена настраиваемая кнопка для быстрого доступа к избранным функциям. Водозащита не заявлена. Планшет работает под управлением на базе Android 16 с HyperOS 3.0. Габариты составляют 204,98 х 133,73 х 6,62 мм, вес – 345 гр.

Цена на Redmi K Pad 2 стартует с $499 за версию 8/256 Gb памяти, а топовый вариант на 16/512 Gb стоит $703. Планшет будет доступен в темно-сером, светло-серебристом и фиолетовом цветах.