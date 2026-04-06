7 апреля, 2026
Oyunlar Sony-nin ən böyük gəlir mənbəyinə çevrildi

Sony illərdir elektronika və kino sahəsində uğurları ilə tanınırdı. Lakin məlum olub ki, bu gün şirkətin əsas dayağı nə televizorlar, nə də məşhur filmlərdir — əsas gəlir mənbəyi məhz videooyunlardır.

Bloomberg-ə verdiyi müsahibədə şirkətin rəhbəri Hiroki Totoki bildirib ki, əyləncə biznesinin ümumi gəlirdə payı artıq 60%-ə çatıb. Müqayisə üçün, 13 il əvvəl bu göstərici cəmi 30% idi. Ən vacibi isə odur ki, məhz oyun bölməsi şirkətin ən böyük gəlir mənbəyinə çevrilib.

Totoki xatırladıb ki, 2013-cü il Sony üçün çox çətin dövr olub — şirkət həm maliyyə, həm də kadr itkiləri ilə üzləşmişdi. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Sony strategiyasını kökündən dəyişərək diqqəti istehlak elektronikası yerinə kontentə yönəldib. Bu risk isə tam şəkildə özünü doğruldub.

Bu gün şirkətin məqsədi daha da iddialıdır — Sony oyunçular və tərəfdaşlar üçün “ideal ekosistem” yaratmaq istəyir. Bu məqsədlə o, müxtəlif nəşriyyatlarla əməkdaşlığı gücləndirir və öz oyun studiyalarını aktiv şəkildə inkişaf etdirir.

Maraqlı məqam isə budur ki, Hiroki Totoki özü videooyun həvəskarı deyil. O, daha çox seriallara baxmağı və musiqi dinləməyi sevir — xüsusilə Oasis qrupunun yaradıcılığını yüksək qiymətləndirir.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

