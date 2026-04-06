Легендарный лайнер «Титаник» воссоздали с помощью 950 дронов во время светового шоу

В гавани Белфаста, столице Северной Ирландии, 950 дронов воссоздали изображение лайнера «Титаник» в натуральную величину. Световое шоу состоялось 30 марта, а премьера телевизионной версии прошла 2 апреля, именно тогда, когда корабль отплыл из Белфаста в 1912 году.

Как известно, легендарный британский трансатлантический лайнер, самый большой корабль своего времени, спустя 13 дней после отплытия затонул после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике. Судно унесло жизни более 1500 человек, став одной из самых громких морских катастроф в истории. Обломки лайнера обнаружили лишь в 1985 году на глубине около 4 км, примерно в 595 км от побережья Ньюфаундленда (Канада).

Дроны точно повторили очертания «Титаника», включая дымовые трубы и мачты. Инсталляция прошла в рамках проекта BBC «Сделано здесь», посвященного промышленной и культурной истории Северной Ирландии, и была приурочена к выходу четырехсерийного документального сериала «Титаник тонет сегодня вечером». Авторы проекта использовали личные свидетельства, собранные из писем, интервью, мемуаров и материалов публичных расследований. Они стремились восстановить историю гибели корабля поминутно — от столкновения с айсбергом до момента, когда он скрылся под водой.