spot_img
1 мая, 2026
ДомойТехнологииСмартфоныMotorola представила складные смартфоны серии Razr 70

Motorola представила складные смартфоны серии Razr 70

Компания Motorola представила новую серию складных смартфонов Razr 70, в которую вошли три модели: базовая Razr 70, Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra. По сравнению с предыдущим поколением новые модели не предлагают значительных изменений в характеристиках. В Северной Америке устройства будут продаваться под названиями Razr 2026, Razr+ 2026 и Razr Ultra 2026.

Характеристики экранов не изменились. Смартфон оснащен 10-битным 3,6-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 1056х1066 пикселей (413 ppi), частотой обновления 90 Hz, пиковой яркостью 1700 нит и защитой Gorilla Glass Victus. Внутренний: 10-битный 6,9-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 2640 x 1080 пикселей (413 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 3000 нит, 100% DCI-P3 и поддержкой HDR10+.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7450X, графика — Mali-G615 MC2. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. В основную входит главный модуль на 50 Мп (1/1,95″, f/1,7, OIS) и широкоугольный объектив тоже на 50 Мп (1/2.76″, f/2.4, угол обзора 122°, макросъемка). Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп (1/3.14″, f/2.4). Устройство получило аккумулятор на 4800 мА ч с поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 15 Вт. Габариты и вес не изменились: разложенный — 171,3 х 73,99 х 7,25 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,85 мм. Вес – 188 гр. Цена Razr 70 составляет от €869 (около $1017). Доступны три цвета корпуса: Pantone Hematite в тканевой отделке, Pantone Bright White в ацетате и Pantone Sporting Green.

Motorola Razr 70 Plus

Раньше модели Plus в глобальной линейке Razr не было — в прошлом году она была доступна исключительно для рынка США под названием Razr+ 2025. Теперь Motorola впервые выводит модель на мировой рынок. Смартфон оборудован теми же экранами, что и прошлогодняя модель. Внешний: 10-битный 4-дюймовый дисплей AMOLED LTPS с разрешением 1272х1080 пикселей (417 ppi), частотой обновления до 165 Hz, пиковой яркостью 2400 нит и защитой Gorilla Glass Victus. Внутренний: 10-битный 6,9-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 2640 x 1084 пикселя (414 ppi), частотой обновления до 165 Hz, пиковой яркостью 3000 нит, 100% DCI-P3, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Модель построена на том же 4-нм процессоре Snapdragon 8s Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 735. Смартфон предлагается только в одной конфигурации памяти – 12/256 Gb. Используется накопитель стандарта UFS 4.0. Набор камер такой же, как в базовой модели. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной на 5 Вт. Габариты и вес также не изменились: разложенный — 171,4 х 73,99 х 7,10 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,3 мм. Вес – 189 гр. Цена на Razr 70 Plus составляет €1149 (около $1345). Устройство будет доступно только в цвете Pantone Mountain View.

Motorola Razr 70 Ultra

Смартфон тоже оснащен прошлогодними экранами. Внешний: 10-битный 4-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 1272 × 1080 пикселей (417ppi), динамической частотой обновления до 165 Hz, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Ceramic. Внутренний: 10-битный на 7 дюймов, AMOLED LTPO, 2992 x 1224 пикселей (462ppi), частота обновления до 165 Hz, 100% DCI-P3, HDR10+. Яркость увеличена до 5000 нит.

В основе смартфона лежит все тот же прошлогодний 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, графика — Adreno 830. Устройство предлагает 16 Gb оперативной и 512 Gb постоянной памяти (UFS 4.0). Разрешение датчиков в основной камере такое же, как в двух других моделях, но главный получил LOFIC-сенсор с расширенным динамическим диапазоном (до 6 раз), что позволяет захватывать больше деталей в ярких и темных областях сцены за одну экспозицию. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 68 Вт, беспроводная на 30 Вт и реверсивная на 5 Вт. Габариты и вес те же: разложенный — 171,5 х 73,99 х 7,20 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,7 мм. Вес – 199 гр. Цена на Razr 70 Ultra составляет €1399 (около $1635). Цвета — Pantone Orient Blue с покрытием из алькантары и Pantone Cocoa с натуральным деревянным шпоном.

Все три смартфона получили поддержку 5G, Wi-Fi 7 (базовая — Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4, GPS, NFC, водозащиту IP48, боковой сканер отпечатков и стереодинамики с Dolby Atmos. Также только на Ultra-версии есть выделенная кнопка AI Key. Устройства работают на Android 16, Motorola обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности. Предзаказы в США открываются 14 мая, европейские продажи стартуют позже.

Предыдущая статья
Motorola üç yeni qatlanan Razr smartfon modelini təqdim etdi
Следующая статья
Mobil prosessor tədarüklərinin qlobal reytinqi yeniləndi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,778ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»