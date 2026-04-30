Motorola представила складные смартфоны серии Razr 70

Компания Motorola представила новую серию складных смартфонов Razr 70, в которую вошли три модели: базовая Razr 70, Razr 70 Plus и Razr 70 Ultra. По сравнению с предыдущим поколением новые модели не предлагают значительных изменений в характеристиках. В Северной Америке устройства будут продаваться под названиями Razr 2026, Razr+ 2026 и Razr Ultra 2026.

Motorola Razr 70

Характеристики экранов не изменились. Смартфон оснащен 10-битным 3,6-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 1056х1066 пикселей (413 ppi), частотой обновления 90 Hz, пиковой яркостью 1700 нит и защитой Gorilla Glass Victus. Внутренний: 10-битный 6,9-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 2640 x 1080 пикселей (413 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 3000 нит, 100% DCI-P3 и поддержкой HDR10+.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7450X, графика — Mali-G615 MC2. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. В основную входит главный модуль на 50 Мп (1/1,95″, f/1,7, OIS) и широкоугольный объектив тоже на 50 Мп (1/2.76″, f/2.4, угол обзора 122°, макросъемка). Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп (1/3.14″, f/2.4). Устройство получило аккумулятор на 4800 мА ч с поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 15 Вт. Габариты и вес не изменились: разложенный — 171,3 х 73,99 х 7,25 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,85 мм. Вес – 188 гр. Цена Razr 70 составляет от €869 (около $1017). Доступны три цвета корпуса: Pantone Hematite в тканевой отделке, Pantone Bright White в ацетате и Pantone Sporting Green.

Motorola Razr 70 Plus

Раньше модели Plus в глобальной линейке Razr не было — в прошлом году она была доступна исключительно для рынка США под названием Razr+ 2025. Теперь Motorola впервые выводит модель на мировой рынок. Смартфон оборудован теми же экранами, что и прошлогодняя модель. Внешний: 10-битный 4-дюймовый дисплей AMOLED LTPS с разрешением 1272х1080 пикселей (417 ppi), частотой обновления до 165 Hz, пиковой яркостью 2400 нит и защитой Gorilla Glass Victus. Внутренний: 10-битный 6,9-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 2640 x 1084 пикселя (414 ppi), частотой обновления до 165 Hz, пиковой яркостью 3000 нит, 100% DCI-P3, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Модель построена на том же 4-нм процессоре Snapdragon 8s Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 735. Смартфон предлагается только в одной конфигурации памяти – 12/256 Gb. Используется накопитель стандарта UFS 4.0. Набор камер такой же, как в базовой модели. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной на 15 Вт и реверсивной на 5 Вт. Габариты и вес также не изменились: разложенный — 171,4 х 73,99 х 7,10 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,3 мм. Вес – 189 гр. Цена на Razr 70 Plus составляет €1149 (около $1345). Устройство будет доступно только в цвете Pantone Mountain View.

Motorola Razr 70 Ultra

Смартфон тоже оснащен прошлогодними экранами. Внешний: 10-битный 4-дюймовый AMOLED LTPO дисплей с разрешением 1272 × 1080 пикселей (417ppi), динамической частотой обновления до 165 Hz, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Ceramic. Внутренний: 10-битный на 7 дюймов, AMOLED LTPO, 2992 x 1224 пикселей (462ppi), частота обновления до 165 Hz, 100% DCI-P3, HDR10+. Яркость увеличена до 5000 нит.

В основе смартфона лежит все тот же прошлогодний 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, графика — Adreno 830. Устройство предлагает 16 Gb оперативной и 512 Gb постоянной памяти (UFS 4.0). Разрешение датчиков в основной камере такое же, как в двух других моделях, но главный получил LOFIC-сенсор с расширенным динамическим диапазоном (до 6 раз), что позволяет захватывать больше деталей в ярких и темных областях сцены за одну экспозицию. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 68 Вт, беспроводная на 30 Вт и реверсивная на 5 Вт. Габариты и вес те же: разложенный — 171,5 х 73,99 х 7,20 мм, сложенный — 88,08 х 73,99 х 15,7 мм. Вес – 199 гр. Цена на Razr 70 Ultra составляет €1399 (около $1635). Цвета — Pantone Orient Blue с покрытием из алькантары и Pantone Cocoa с натуральным деревянным шпоном.

Все три смартфона получили поддержку 5G, Wi-Fi 7 (базовая — Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4, GPS, NFC, водозащиту IP48, боковой сканер отпечатков и стереодинамики с Dolby Atmos. Также только на Ultra-версии есть выделенная кнопка AI Key. Устройства работают на Android 16, Motorola обещает три года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности. Предзаказы в США открываются 14 мая, европейские продажи стартуют позже.