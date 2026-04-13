14 апреля, 2026
Илон Маск объявил дату запуска мессенджера XChat

Релиз мессенджера XChat состоится на iPhone и iPad 17 апреля, о версии на Android информации пока нет. Запуск XChat — это часть стратегии X по превращению в универсальное приложение, объединяющее социальные сети, мессенджер и другие сервисы.

Мессенджер XChat позиционируется как средство приватного общения со множеством дополнительных возможностей:

  • Сквозное шифрование;
  • Регистрация без номера телефона;
  • Аудио- и видеозвонки;
  • Секретные чаты с самоудаляющимися сообщениями;
  • Запрет скриншотов и видео в чатах;
  • Удаление сообщений для всех;
  • Отправка любых файлов;
  • Групповые чаты на сотню человек;
  • Интеграция с Grok;
  • Отсутствие рекламы и слежения за пользователем.

Мессенджер будет доступен только владельцам аккаунтов в соцсети X. Заявлена функция локализации на 45 языков.

