Илон Маск объявил дату запуска мессенджера XChat

Релиз мессенджера XChat состоится на iPhone и iPad 17 апреля, о версии на Android информации пока нет. Запуск XChat — это часть стратегии X по превращению в универсальное приложение, объединяющее социальные сети, мессенджер и другие сервисы.

Мессенджер XChat позиционируется как средство приватного общения со множеством дополнительных возможностей:

Сквозное шифрование;

Регистрация без номера телефона;

Аудио- и видеозвонки;

Секретные чаты с самоудаляющимися сообщениями;

Запрет скриншотов и видео в чатах;

Удаление сообщений для всех;

Отправка любых файлов;

Групповые чаты на сотню человек;

Интеграция с Grok;

Отсутствие рекламы и слежения за пользователем.

Мессенджер будет доступен только владельцам аккаунтов в соцсети X. Заявлена функция локализации на 45 языков.