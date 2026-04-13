Илон Маск объявил дату запуска мессенджера XChat

Релиз мессенджера XChat состоится на iPhone и iPad 17 апреля, о версии на Android информации пока нет. Запуск XChat — это часть стратегии X по превращению в универсальное приложение, объединяющее социальные сети, мессенджер и другие сервисы.
Мессенджер XChat позиционируется как средство приватного общения со множеством дополнительных возможностей:
- Сквозное шифрование;
- Регистрация без номера телефона;
- Аудио- и видеозвонки;
- Секретные чаты с самоудаляющимися сообщениями;
- Запрет скриншотов и видео в чатах;
- Удаление сообщений для всех;
- Отправка любых файлов;
- Групповые чаты на сотню человек;
- Интеграция с Grok;
- Отсутствие рекламы и слежения за пользователем.
Мессенджер будет доступен только владельцам аккаунтов в соцсети X. Заявлена функция локализации на 45 языков.