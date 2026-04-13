Глобальный рост для стартапов Азербайджана: открыт набор в Silkway Accelerator

Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Google for Startups и акиматом города Алматы объявили о старте приема заявок на седьмой поток Silkway Accelerator – флагманской программы интенсивного роста для технологических стартапов на стадиях Product-Market Fit и Scale.

К участию приглашаются команды из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Грузии и Монголии. Прием заявок открыт до 30 апреля на платформе astanahub.com .

Казахстан является первой и единственной страной в Центральной Азии, где реализуется акселерационная программа совместно с Google for Startups. В этом году программа впервые пройдет в Алматы на базе Almaty Hub. Перенос акселератора в южную столицу отражает роль города как одного из главных деловых центров страны с активной предпринимательской средой и растущим IT-сообществом, а также расширяет географию экосистемы.

Silkway Accelerator уже зарекомендовал себя как один из ключевых инструментов масштабирования стартапов в регионе. За четыре года реализации программы поступило 1470 заявок. Из них только 73 стартапа прошли отбор и завершили акселерацию. Выпускники программы в совокупности привлекли более $48 млн инвестиций, а их общая оценка превысила $500 млн. География масштабирования охватила рынки ОАЭ, Турции, США и других стран. Выпускники демонстрируют устойчивый рост и выход на международные рынки. В их числе – стартапы из Азербайджана:

– платформа для поиска и бронирования уникальных впечатлений и туристических активностей от локальных операторов. Стартап привлек $300K инвестиций и достиг оценки $5 млн. На платформе представлено более 400 сервис-провайдеров, а после приобретения CityLife.az и Cityquest.az аудитория проекта увеличилась на 5,7 млн пользователей. Metatesk – мета-среда, предоставляющая преподавателям и учащимся виртуальные классы. Можно присоединяться из любой точки мира через VR, ПК или мобильные устройства, взаимодействовать с другими и участвовать в геймифицированных уроках – например, изучать науку во время виртуального полета в космос. Стартап достиг оценки $10 млн, увеличил пользовательскую базу и выручку, а также масштабировался на рынки Китая, Восточной Европы и Африки, обслужив более 2 100 студентов.

Voiceloft – AI-решение в области распознавания речи, предлагающее модели для 110 языков и диалектов. Технология компании работает до 10 раз быстрее и до 100 раз дешевле по сравнению с конкурентами. Стартап привлек $100 тысяч инвестиций и достиг оценки $5 млн.

Tryverse – платформа для генерации 3D- и AR-контента для e-commerce.

Программа рассчитана на 12 недель и ориентирована на команды с готовым продуктом, нацеленные на рост ключевых метрик, выход на новые рынки и масштабирование бизнеса.

Участникам предоставляется комплексная поддержка: бесплатное проживание и офис в Алматы для иногородних и международных команд, доступ к ресурсам Google Cloud объемом до $100000 и сервисам Google Workspace, а также сопровождение персонального менеджера по развитию. На протяжении всей программы команды работают с экспертами, которые помогают улучшать продукт и ускорять рост.

«Казахстан – один из немногих рынков региона, где стартап-экосистема системно развивается уже несколько лет: сформирована инфраструктура, работают акселерационные программы, есть доступ к финансированию и международным инициативам. Сегодня ключевой вызов – не в создании новых инструментов, а в повышении качества стартапов и способности команд масштабироваться. По нашему опыту, основной дефицит – это не идеи и не доступ к ресурсам, а способность проходить стадию выхода на рынок и строить масштабируемые модели. Silkway Accelerator работает именно с этим этапом – когда у стартапа уже есть продукт, но ключевой задачей становится рост», – отметил один из ведущих трекеров программы Silkway Accelerator Евгений Фролов.

Завершается акселерация Demo Day, где финалисты презентуют свои решения перед целевой аудиторией инвесторов – венчурными фондами, бизнес-ангелами и стратегическими партнерами. А самые перспективные стартапы попадают в шортлист Astana Hub Ventures с возможностью привлечения инвестиций.