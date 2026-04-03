IBM объявил о стратегическом сотрудничестве с Arm в области разработки оборудования с двойной архитектурой

Компания IBM объявила о стратегическом сотрудничестве с Arm в области разработки оборудования с двойной архитектурой. Такое оборудование поможет предприятиям запускать будущие ресурсоемкие задачи в области искусственного интеллекта и обработки данных с большей гибкостью, надежностью и безопасностью.

Отмечается, что в рамках сотрудничества компании будут расширять опыт инноваций, объединив разработки IBM в области надежности, безопасности и масштабируемости корпоративных систем с решениями Arm в области энергоэффективной архитектуры, экспертизой в разработке рабочих нагрузок и широкой программной экосистемой, чтобы создать гибкие и масштабируемые вычислительные платформы будущего.

Сотрудничество будет сосредоточено на трех ключевых областях. Во-первых, компании изучают возможности расширения технологий виртуализации, позволяющих программным средам на базе Arm работать в рамках корпоративных вычислительных платформ IBM.

Во-вторых, корпоративная инфраструктура должна поддерживать высокодоступные операции, а также требования к безопасности и суверенитету локальных данных. IBM и Arm изучают новые способы поддержки требований к производительности и эффективности современных рабочих нагрузок, включая приложения, использующие искусственный интеллект и интенсивно обрабатывающие данные.

И в-третьих, сотрудничество ориентировано на долгосрочное развитие экосистемы. Создавая общие технологические уровни между платформами, IBM и Arm стремятся открыть двери для более широких программных экосистем и большей гибкости в развертывании и управлении приложениями. Такой подход может предоставить предприятиям больший выбор, позволяя им внедрять новые приложения и архитектуры, одновременно сохраняя эффективность существующих инвестиций.