Honor X80i получил металлический корпус, яркий экран и емкий аккумулятор

Каталог продукции компании Honor пополнил смартфон среднего уровня X80i. Аппарат, первый в своем сегменте, получил металлический корпус и улучшенные антенны, которые, по словам производителя, повышают уровень слабого сигнала до 130%. Отмечается, что в Honor X80i использована технология холодной гравировки, которая применяется во флагманских моделях компании. Кроме того, смартфон имеет пятизвездочный сертификат SGS Gold Label, подтверждающий способность выдерживать падения с высоты до 1,8 метра. Также есть пыле- и влагозащита по стандарту IP66.

Модель оснащена 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2600 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость экрана составляет 6500 нит, ШИМ-частота — 3840 Hz. Экран имеет минимальные рамки со всех сторон. За производительность Honor X80i отвечает процессор Dimensity 6500 Elite (два ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 GHz, шесть ядер Cortex-A55 с 2,0 GHz; графика Mali-G57 MC2), который компания вывела на рынок раньше официального анонса самой MediaTek. Смартфон оснащен 50 Мп основной камерой с оптикой f/1.8, дополнительно установлен второй модуль, характеристики которого не сообщаются. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Производитель заявляет, что через шесть лет аккумулятор сохранит 80 % от своей первоначальной емкости. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-порт, NFC, две nano-SIM, порт USB Type-C 2.0 и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Устройство работает под управлением Android 16 с интерфейсом MagicOS 10, есть ряд фирменных ИИ-функций от Honor. Габариты и вес: 157,43 × 75,35 × 7,34 мм, 185 гр.

Цены на Honor X80i: 8/128 Gb — $290/€252, 8/256 Gb — $320/€277, 12/256 Gb — $364/€315, 12/512 Gb — $407/€352. Смартфон предлагается в четырех расцветках корпуса: черной, белой, зеленой и розовой. Предзаказы на устройство в Китае открываются сегодня, а поставки начнутся 10 апреля.