Huawei qeyri-adi formatlı qatlana bilən Pura X Max smartfonunu təqdim etdi

Huawei bu gün mobil dünyada diqqət çəkən yeni flaqmanını təqdim etdi — Huawei Pura X Max. Şirkət bu modeli sənayedə ilk dəfə “geniş ekranlı qatlana bilən smartfon” kimi təqdim edir və onun dizaynı A4 kağız formatından ilham alaraq 16:10 nisbətində hazırlanıb.
Smartfon 7,69 düymlük WQHD+ çevik OLED daxili ekran və 5,4 düymlük xarici ekranla təchiz olunub. Yeni nəsil Kirin 9030 Pro prosessoru sayəsində cihazın performansı və süni intellekt imkanları əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Qeyd edək ki, əvvəlki model 1,5 milyondan çox satış nəticəsi əldə etmişdi.
Korpus kompozit materiallardan hazırlanıb, damla formalı menteşə və UTG şüşə ilə gücləndirilib. 5300 mAh batareya isə 100W sürətli naqilli və 80W naqilsiz şarj yığmanı dəstəkləyir — bu da cihazı həm güclü, həm də praktik edir.
Foto həvəskarları üçün isə XMAGE kamera sistemi təqdim olunub. Əsas 50 MP kamera superzum imkanları ilə seçilir və dəyişkən diafraqma (F/1.4–F4.0), optik stabilizasiya (OIS) və RYYB sensorla təchiz edilib. Bundan əlavə, periskop teleobyektiv (3,5x–7x optik zum) və 12,5 MP ultra-geniş bucaqlı kamera da mövcuddur.
Cihaz HarmonyOS 6.1 əməliyyat sistemi ilə işləyir. Qiymətlərə gəldikdə isə, 12 GB RAM və 256 GB yaddaşa malik versiya təxminən 1600 dollar, 16 GB RAM və 1 TB yaddaşlı xüsusi buraxılış isə 2050 dollar civarındadır.