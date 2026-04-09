Huawei ağıllı eynəklərinin kamera imkanlarını nümayiş etdirib

Huawei hələ təqdim olunmamış ağıllı eynəkləri ilə bağlı maraqlı foto paylaşıb. Şirkət cihazın özünü göstərmək əvəzinə, onun kamerası ilə çəkilmiş ilk fotonu təqdim edib.
Şəkli Weibo platformasında He Gang paylaşıb. Texniki detalları açıqlamasa da, görüntünün keyfiyyəti göstərir ki, gələcək Huawei AI Glasses sadəcə “aksesuar” deyil — kamera burada ciddi rol oynayacaq.
Sızan məlumatlara görə, cihaz HarmonyOS 6 ekosisteminə inteqrasiya olunacaq. Artıq sistemdə foto idxalı funksiyasının peyda olması bu eynəklərlə işləmək üçün zəmin yarada bilər.
Bundan əlavə, Huawei AI Glasses üçün real vaxt rejimində tərcümə funksiyası da gözlənilir — bu isə gündəlik ünsiyyəti xeyli asanlaşdıra bilər.
İlkin məlumatlara görə, cihazın rəsmi təqdimatı 21 aprel 2026-cı il tarixində baş tuta bilər.