Недорогой смартфон Realme C100 4G получил аккумулятор на 8000 мА ч и защиту IP69K

Компания Realme представила 4G-версию смартфона C100, который оборудован аккумулятором большой емкости, а также защитой высокого класса. Realme C100 4G оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой отклика сенсора 240 Hz. Панель обеспечивает пиковую яркость 1200 нит и защищена стеклом ArmorShell. Экран поддерживает управление мокрыми руками.

Смартфон построен на процессоре MediaTek Helio G92 Max, который работает в паре с 6 или 8 Gb оперативной памятью стандарта LPDDR4X и накопителем формата eMMC 5.1 на 128 или 256 Gb. Основная камера представлена модулем на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, дополнительно имеется вспомогательный сенсор. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

По заявлению производителя, аккумулятор емкостью 8000 мА·ч обеспечивает более 23 часов воспроизведения видео, свыше 20 часов навигации или более 13 часов игрового процесса без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, а также реверсивная проводная зарядка до 10 Вт.

В оснащение аппарата также входят поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP66/68/69K. Устройству не страшны ни вода под сильным напором, ни экстремальные температуры. Смартфон работает на базе Android 16 с фирменной оболочкой Realme UI 7.0. Габариты составляют 166,48 × 78,23 × 8,63 мм при весе 219 гр.

Покупатели смогут выбрать один из трех цветов корпуса: белый, фиолетовый или коричневый. Продажи Realme C100 4G уже стартовали во Вьетнаме по цене от $292. В ближайшее время смартфон появится и на других рынках.