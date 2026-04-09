Huawei показала, как снимает камера smart-очков AI Glasses

Глава потребительского подразделения компании Huawei Ху Хэган поделился в соцсети Weibo первой фотографией, которая сделана при помощи новых smart-очков AI Glasses.

Подпись к посту лаконична: «Найдите самые яркие моменты сами. Оставайтесь с нами!». В разделе водяных знаков на изображении показана надпись Huawei AI Glasses, что говорит о готовности устройства к выходу.

Технические подробности о гаджете не сообщались. По всей видимости, новые очки выйдут за рамки предыдущих моделей Huawei, ориентированных преимущественно на аудио. AI Glasses получат встроенную камеру и будут работать под управлением HarmonyOS. Среди ожидаемых функций — синхронизация снимков со смартфоном в реальном времени через HarmonyOS 6 и перевод речи в реальном времени.

Анонс очков ожидается 21 апреля, в рамках презентации других продуктов Huawei.