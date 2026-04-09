spot_img
10 апреля, 2026
ДомойТехнологииГаджетыHuawei показала, как снимает камера smart-очков AI Glasses

Huawei показала, как снимает камера smart-очков AI Glasses

Huawei AI Glasses

Глава потребительского подразделения компании Huawei Ху Хэган поделился в соцсети Weibo первой фотографией, которая сделана при помощи новых smart-очков AI Glasses.

Подпись к посту лаконична: «Найдите самые яркие моменты сами. Оставайтесь с нами!». В разделе водяных знаков на изображении показана надпись Huawei AI Glasses, что говорит о готовности устройства к выходу.

Технические подробности о гаджете не сообщались. По всей видимости, новые очки выйдут за рамки предыдущих моделей Huawei, ориентированных преимущественно на аудио. AI Glasses получат встроенную камеру и будут работать под управлением HarmonyOS. Среди ожидаемых функций — синхронизация снимков со смартфоном в реальном времени через HarmonyOS 6 и перевод речи в реальном времени.

Анонс очков ожидается 21 апреля, в рамках презентации других продуктов Huawei.

Huawei ağıllı eynəklərinin kamera imkanlarını nümayiş etdirib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,785ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»