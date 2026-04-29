Google-un süni intellekt axtarışı YouTube-a gəlir

Google YouTube üçün süni intellekt əsaslı yeni axtarış funksiyasını test etməyə başlayıb. Yenilik artıq ABŞ-da bəzi istifadəçilər üçün əlçatandır və klassik axtarışı tamamilə yeni səviyyəyə çıxarmağı hədəfləyir.
Yeni interfeysdə “Ask YouTube” düyməsinə klik etdikdə sistem artıq sadəcə video siyahısı göstərmir. Əvəzində, AI sorğuya uyğun videoları və onların hissələrini seçərək strukturlaşdırılmış cavab hazırlayır, üstəlik izahlı mətn də əlavə edir. İstifadəçi sorğunu dəqiqləşdirərək daha uyğun nəticələr əldə edə bilər.
Məsələn, siz “San-Fransiskodan Santa-Barbaraya 3 günlük səyahət planla” desəniz, sistem sadəcə videolar təqdim etməyəcək. O, addım-addım marşrut, tövsiyələr, uzun videolar və qısa kontentlə birlikdə hazır plan təqdim edəcək.
AI ilə işləyən axtarış əlavə sualları da anlayır. Məsələn, eyni mövzu daxilində “harada yaxşı kofe tapmaq olar?” kimi suallara da cavab verə bilir.
Hazırda funksiya test mərhələsindədir və nəticələrdə səhvlər mümkündür. Bundan əlavə, qlobal istifadəyə nə vaxt veriləcəyi və ödənişli olub-olmayacağı hələlik açıqlanmayıb.