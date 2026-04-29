Lenovo приобрел подразделение Phoenix Technologies, занимавшегося разработкой BIOS

Компания Lenovo объявила о завершении приобретения бизнеса Phoenix Technologies, занимающегося разработкой микропрограммного обеспечения (BIOS), зарегистрированного в Дублине (Ирландия), включая связанную с ним интеллектуальную собственность и экспертизу. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Микропрограммное обеспечение BIOS (базовая система ввода-вывода) используется в миллионах ПК по всему миру – в компьютерах HP, Acer, Lenovo и многих других. Оно запускается еще до старта операционной системы и обрабатывает такие процессы, как инициализация оборудования, функции безопасности, настройки платформы и обновления, а затем передает управление загрузчику операционной системы. Также BIOS частично присутствует в серверах компании Dell – она применила наработки Phoenix Technologies, чтобы создать собственную PowerEdge BIOS.

«Переводя разработку микропрограммного обеспечения в собственное подразделение, мы укрепляем наши основные инженерные возможности и получаем больший контроль над одним из наиболее важных уровней вычислительной работы. Это позволит нам ускорить инновации, повысить безопасность и углубить вертикальную интеграцию, а также добиться значительной экономии затрат. Благодаря своему богатому опыту и лидерству в области микропрограммного обеспечения, Phoenix Technologies привносит уникальный опыт, который еще больше укрепит наш портфель», — заявил Лука Росси (Luca Rossi), президент группы интеллектуальных устройств Lenovo.

Американская компания Phoenix Technologies была основана в 1979 году, в список ее продуктов входят Phoenix SecureCore, Phoenix SecureCore for Servers, ServerBMC, Phoenix OmniCore, FirmCare и утилиты UEFI/BIOS. Phoenix Technologies более 20 лет является одним из поставщиков BIOS для Lenovo. Многие годы она разрабатывала базовую систему ввода-вывода для ноутбуков ThinkPad, поэтому эта сделка является скорее продолжением существующих отношений с поставщиком, а не новым техническим партнерством. Кроме того, Lenovo также рассчитывает использовать полученные технологии не только в линейке ПК, но и в будущих ИИ-устройствах.