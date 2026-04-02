«Лаборатория Касперского» лидирует по количеству первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2025 года

В течение года «Лаборатория Касперского» приняла участие в 100 независимых тестах и обзорах, её продукты 90 раз заняли первые места и 94 раза вошли в тройку лидеров.

Метрика ТОП-3 отражает, насколько успешно решения вендоров проходят сравнительные тесты авторитетных независимых лабораторий, среди которых AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs. Индекс рассчитывается на основе общего числа исследований, в которых ИБ-системы приняли участие, и количества первых трёх мест, которые они получили. Таким образом проводится всесторонняя оценка эффективности продуктов для B2C- и B2B-пользователей.

Узнать больше о методологии и процессе тестирования, а также посмотреть полный список участников ТОП-3 можно на сайте: https://www.kaspersky.ru/top3.

Ключевые награды

Решение Kaspersky EDR Expert стало первым в индустрии, которое успешно прошло все этапы в тесте AV-Comparatives EDR Detection Validation Certification. Оно получило награду Certified EDR Detection 2025.

Лаборатория AV-TEST второй год подряд присудила решениям Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security годовые награды за лучшую защиту от продвинутых угроз (Best Advanced Protection 2025) и лучшую защиту от ложных срабатываний (Best Usability 2025).

Решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security получили наивысшее количество баллов по параметру общего качества защиты (Total Accuracy Rating) в ежеквартальных тестах SE Labs с третьего квартала 2023 года по третий квартал 2025 года, а также годовые награды SE Labs Winner Enterprise Endpoint 2025 и SE Labs Winner Small Business Endpoint 2025. Также решение Kaspersky Security для бизнеса продемонстрировало 100%-ю защиту в тестах AV-Comparatives на устойчивость к попыткам вмешательства в работу защитного решения.

Kaspersky Premium второй год подряд получило награду «Продукт с наивысшим рейтингом» (Top-Rated Product) от AV-Comparatives. Также ему был присужден статус Gold по результатам тестов на защиту от вредоносного ПО (Malware Protection Test) и наименьшее число ложноположительных срабатываний в течение всего тестового года (Lowest False Positives), статус Silver по результатам теста на защиту от продвинутых угроз (Advanced Threat Protection Test) и статус Bronze по результатам тестов на защиту от актуальных угроз (Real World Protection Test).

С 2004 года, когда AV-Comparatives начала проводить свои тесты, портфолио пользовательских решений «Лаборатории Касперского» получило больше годовых наград, чем решения конкурентов: семь наград «Продукт года» (Product of the Year), две награды «Выдающийся продукт» (Outstanding Product) и восемь наград «Продукт с наивысшим рейтингом» (Top-Rated Product).

Также решение Kaspersky Premium успешно приняло участие в тестировании AV-Comparatives на качество обнаружения от мошеннических сайтов, маскирующихся под страницы настоящих онлайн-магазинов, и защиты от них (Fake Shops test). Решение продемонстрировало высокую эффективность и получило сертификат Approved Fake Shops Detection. Награда подтверждает способность Kaspersky Premium предоставлять пользователям высоконадёжную защиту для совершения безопасных покупок в интернете.

Кроме того, Kaspersky Premium получило наивысшее количество баллов по параметру общего качества защиты (Total Accuracy Rating) в ежеквартальных тестах SE Labs с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2025 года, заслужило годовую награду SE Labs Winner Consumer Endpoint 2025. За лучшую защиту от ложных срабатываний в тестах AV-Test решение вновь получило годовую награду Best Usability 2025.

Kaspersky Premium for Mac показало выдающиеся результаты по уровню защиты, производительности и стойкости к ложным срабатываниям в ходе тестов 2025 года от AV-Test и вновь заслужило годовую награду AV-TEST Best MacOS Security 2025.

Kaspersky Safe Kids вновь было названо одним из самых эффективных решений для детской онлайн-безопасности. Продукт получил от AV-Comparatives сертификат за высокоэффективную защиту от неподходящего контента.

2025 год стал ещё одним успешным годом в истории измерения метрики ТОП-3. С 2013 года «Лаборатория Касперского» приняла участие более чем в 1100 независимых тестах, 861 раз заняла первое место и 965 раз вошла в тройку лидеров, и этот показатель выше, чем у конкурентов.