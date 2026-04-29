Google Play böyük ekranlar üçün tətbiqləri işarələməyə başlayacaq

Google şirkəti Google Play üçün yenilik hazırlayır. Platformanın 51.2 versiyasında böyük ekranlı cihazlara uyğunlaşdırılmış tətbiqlər üçün xüsusi işarə (ikon) təqdim olunacaq.
Bu nişan planşetlər və qatlanan smartfonlar üçün optimallaşdırılmış tətbiqləri dərhal ayırd etməyə imkan verəcək. Beləliklə, istifadəçilər artıq uyğun olmayan interfeyslərlə qarşılaşmadan düzgün tətbiqləri daha asan tapa biləcəklər.
Hazırda Google Play-də müxtəlif tətbiq növlərini göstərən ikonlar artıq mövcuddur — məsələn, rəsmi dövlət tətbiqləri üçün. Yeni işarə də bu sistemin davamı olacaq, amma fokus bu dəfə böyük ekranlı cihazlardır.
Bu addım həm də Android ekosisteminin gələcəyi ilə bağlı maraqlı siqnallar verir. Şayiələrə görə, Google yeni Aluminium OS platforması üzərində işləyir və böyük ekranlı cihazlara daha çox diqqət ayırır.
Bundan əlavə, Google Play üçün başqa kiçik yeniliklər də hazırlanır:
- tətbiqlər üçün əlavə kontent reytinqi növü
- planşetlərdə “collection” bölməsinə daha sürətli giriş
- tətbiqlərin reytinq və rəylərində abunə planlarını görmək imkanı