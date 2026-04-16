Google Photos yeniləndi — redaktə səhvləri aradan qaldırıldı

Google mobil cihazlar üçün Google Photos tətbiqinə kiçik, lakin faydalı yeniləmə təqdim edib. Dəyişikliklər əsasən interfeysə yönəlib və istifadəçiləri narahat edən bir sıra xətalar aradan qaldırılıb.
Yeni versiyada şəkli kəsmə zamanı markerləri hərəkət etdirərkən görüntünün kiçilməsi problemi aradan qaldırılıb — artıq redaktə zamanı ölçü sabit qalır. Həmçinin foto eyni anda həm döndərilib, həm də kəsildikdə yaranan səhv də düzəldilib — əvvəllər şəkil çevrilir və formasını dəyişirdi.
Bununla yanaşı, redaktor interfeysi daha axıcı olub. Animasiya keçidləri artıq kəsilmir, tətbiq istifadəçi hərəkətlərinə daha sürətli və dəqiq reaksiya verir. Bu dəyişikliklər xüsusilə şəkilin ölçü nisbətini dəyişərkən, döndərərkən və ya hərəkət etdirərkən hiss olunur.
Yeniləməyə həmçinin yaddaşın təmizlənməsi üçün yeni alət əlavə edilib. Bu funksiya cihazda yer tutan ekran görüntülərini, bulanıq fotoları və böyük həcmli videoları aşkar edərək silməyi təklif edir.