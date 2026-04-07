Google nitqi avtomatik redaktə edən AI-diktofonunu təqdim etdi

Google səssiz şəkildə yeni tətbiq təqdim edib — və bu dəfə gözlənilməz addım ataraq onu ilk olaraq iOS istifadəçiləri üçün əlçatan edib. Yeni AI-diktofon tətbiqi səsi sadəcə mətnə çevirmir, onu avtomatik olaraq “təmizləyib” hazır sənəd halına gətirir.
Tətbiqin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, danışıq zamanı yaranan “eee”, “mmm” kimi pauzaları, səhvləri və təkrarlanan sözləri avtomatik aradan qaldırır. Nəticədə istifadəçi sadəcə səsini yazdırır və dərhal oxunaqlı, səliqəli mətn əldə edir.
Bundan əlavə, tətbiq müxtəlif formatlar təklif edir:
- qısa xülasə
- rəsmi (formal) mətn
- geniş və detallı versiya
Yəni adi diktə birbaşa hazır sənədə çevrilir.
Ən maraqlı xüsusiyyətlərdən biri isə oflayn rejimdir. Emal prosesi birbaşa cihazın özündə həyata keçirilir — məlumatlar buluda göndərilmir. İstəyə görə isə əlavə “cilalama” üçün Gemini inteqrasiyasını aktivləşdirmək mümkündür.
Tətbiq həmçinin istifadəçiyə uyğunlaşa bilir: o, tez-tez istifadə olunan sözləri, terminləri və adları yadda saxlayır, hətta Gmail ilə inteqrasiya edərək məlumatları genişləndirə bilir. Bundan başqa, səs statistikası, axtarış funksiyası və gələcəkdə klaviatura ilə birbaşa inteqrasiya da planlaşdırılır.
Hazırda tətbiq yalnız iOS platformasında mövcuddur. Lakin Android versiyasının da yaxın zamanda təqdim olunacağı gözlənilir.